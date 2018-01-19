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解決美豬牛議題 鄧振中：無時間表

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徐旭東：星國世界一級城市 台灣要更努力

發稿時間：2018/01/19 19:11

最新更新：2018/01/19 19:23

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zoom in 第14屆台星經濟聯席會議開幕，國經協會新加坡委員會主任委員徐旭東致詞時說，希望透過這次會議促進台星經貿交流，擴大雙方合作項目與商機。中央社記者黃自強新加坡攝　107年1月19日第14屆台星經濟聯席會議開幕，國經協會新加坡委員會主任委員徐旭東致詞時說，希望透過這次會議促進台星經貿交流，擴大雙方合作項目與商機。中央社記者黃自強新加坡攝　107年1月19日

（中央社記者黃自強新加坡19日專電）國際經濟合作協會主任委員徐旭東今天指出，新加坡有良好的財經、貿易、經濟鬆綁政策，甚至鼓勵企業家走出去發揮所長。新加坡可以說是世界的一級城市，台灣要更加努力。

第14屆台星經濟聯席會議今天開幕，進行為期半天議程後閉幕。由於聯席會議採閉門會議模式，徐旭東會後接受中央社記者採訪，期盼台星擴大合作項目與商機。

徐旭東指出，整個世界潮流趨勢正在改變，從「經濟3.0」轉型到「經濟4.0」，無論從人工智慧、大數據到IoT，整個世界都受到新知識科技演變及發展，以產生更大變化。

他認為，台灣與新加坡都是在經濟、管理、知識等領域相當先進的國家，台星兩國應密切合作，共同向東南亞的其他國家發展，「如果能聯合起來就可以增加我們的力量」。

徐旭東表示，新加坡貿易發展具有高度的靈活應變能力，台灣可以借重新加坡的力量共同合作，深入諸如印度、緬甸等國家。

他指出，台灣生產模式不斷轉型，可以把「經濟4.0」帶到這些新興國家，讓他們享受新的經濟結構變化需求。

台星經濟聯席會議由中華民國國際經濟合作協會和新加坡工商聯合總會（Singapore Business Federation）主辦，星展銀行主席佘林發和徐旭東共同主持。會議討論側重雙方智慧產業合作，議題包含「智慧製造」、「智慧城市」、「智慧物流」、「金融與專業服務」、「第三地合作與投資」等議題。1070119

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