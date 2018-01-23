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杜奕瑾：台廠軟體工程師偏僵化 與血汗有關

發稿時間：2018/01/23 17:40

最新更新：2018/01/23 17:49

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AI實驗室創辦人杜奕瑾專訪（中央社記者邱柏勝台北23日電）台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾表示，以他面試的經驗觀察，在本土科技業工作幾年的軟體工程師，因為不敢提意見，加上血汗，沒有創新的時間，以致想法相較於曾在外商工作的工程師僵化、規格化。

民國106年3月，有「PTT之父」稱號的杜奕瑾，捨棄微軟人工智慧首席研發總監光環回台，4月27日創辦台灣人工智慧實驗室(Taiwan AI Labs)，目前工作團隊已有30人，今年內打算成長至60人，專注研發醫療、智慧城市、人機介面等3個領域。

他接受中央社專訪時表示，台灣擁有適合發展人工智慧的空氣，只需要政府政策扮演陽光，產業提供足夠的水（資金），台灣一定能成為全球矚目的人工智慧基地。

杜奕瑾說，人工智慧的主戰場，是將過去能透過經驗學習到的東西，轉由人工智慧解決，把人的時間用在創新、創意及推理等人工智慧無法處理的面向，才能創造新的價值，而這也才會是台灣發展人工智慧的終極目標，「工業4.0中的智慧製造，絕對不是人工智慧未來的主戰場。」

不過，他說，台灣科技業的血汗、高工時全球聞名，以他在PTT（國內知名BBS社群平台批踢踢實業坊）上的台大資工、電機家族中，只有2人在聯發科任職，其餘都是遠赴他鄉到國外工作，「可見軟體人才都被國外吸走。」

杜奕瑾指出，台灣若要打造適合人工智慧發展的產業環境，必須先尊重人才，不能再用製造業追求明確獲利的傳統思維、關鍵績效指標（KPI）來看待軟體業，敘薪更不能「吃米不知道米價。」

杜奕瑾強調，發展人工智慧，台灣真的不缺軟體人才，AI實驗室的招募訊息一出，第一週內就收到1000封履歷，其中有很多深具創新思維的優秀人才，顯見台灣軟體人才「真的悶太久」。

杜奕瑾說：「人只要被工作壓榨殆盡，就沒有創造力。」創新往往是一種由下而上（Bottom up）的過程，最好的創新，常源自於身邊體驗所得到的靈感，沒有時間體驗社會，就做不出好的軟體。

他在面試工作團隊的過程中觀察，在台灣科技業工作幾年後，這些國內一流大學畢業的軟體工程師想法偏僵化、規格化，不敢提意見，什麼事都要等老闆下指令，奉老闆意見為圭臬，再盡力做到最好，「連睡覺時間都沒有，那有想的時間」，因此沒有創新。

杜奕瑾表示，最大的差別是，曾在外商工作的軟體工程師就很有創意，會找資源、找想法，很多創新是從體驗得到靈感，「不可能在辦公室坐16小時就做出最好的遊戲。」

除了產業環境外，「教育」也是很重要的一環。杜奕瑾說，台灣人的創新創意，常常在教育的過程中就被「磨平」，到校園演講時，往往是年紀越小的學生，想法和問題越多，但到了高中、大學，會問問題的人反而少了。

「因為台灣教育一直以來都鼓勵標準答案，不要亂問問題、不要有創新。」杜奕瑾說，這對未來人才競爭力，產生極大負面影響，台灣教育應培養學生的邏輯思考能力，美國小孩5歲就開始學程式語言，唯有如此，才能創造適合發展人工智慧的環境。1070123

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