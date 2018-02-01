華碩新手機傳找代言 施崇棠：拭目以待

電腦品牌廠華碩1日舉辦歲末聯歡晚會，席開700桌，華碩董事長施崇棠（左4）、副董事長曾鏘聲（右4）等一級主管向全體員工敬酒，感謝華碩員工一年來的辛苦奮鬥。中央社記者吳家豪攝 107年2月1日

（中央社記者吳家豪台北1日電）電腦品牌廠華碩董事長施崇棠今天表示，去年第3季、第4季比想像好很多，希望今年能穩健成長；至於新一代手機會否再找代言人，施崇棠低調不願證實，僅透露「拭目以待」。



華碩今天舉辦歲末聯歡晚會，席開700桌，最大獎項是市價新台幣百萬元以上的福斯Tiguan汽車，邀請陶喆、徐佳瑩等藝人表演。



施崇棠今天致詞指出，2017年對華碩來說的確是「驚濤駭浪」的一年，華碩在去年上半年迎來了2009年以來最大的逆風，也痛下決心，發動了有史以來最劇烈的組織變革，他感謝所有同仁的辛苦奮鬥。



施崇棠認為，去年的組織變革是「一箭雙鵰」，不僅讓華碩能更快速、更精確地反應戰場的變化，也針對這一波智能革命所掀起的新數位經濟，作出部署與準備。



施崇棠強調，在新數位經濟世代，華碩做生意的觀念也要完全翻新，要以服務業的思維來賣產品，一旦賣了一個產品給客戶，就與客戶終生結緣，要珍惜每一個服務客戶的連結，不斷翻新華碩的設計思維、生產思維及供應鏈思維，提供客戶最佳體驗。



他也透露，華碩去年第3季、第4季都比想像好很多，現在華碩同仁的戰鬥意志都很強，應該很有信心，希望2018年可以穩健向上成長。



華碩去年推出ZenFone 4系列智慧型手機，邀請韓國人氣男星孔劉代言，外界關注華碩今年推出的新手機是否會再找代言人？施崇棠對此不願正面回應，僅表示華碩在這方面比以前進步很多，請大家「拭目以待」。



華碩日前宣布延攬在晶片大廠英特爾服務超過20年的趙允明，將於3月5日就任營運長。施崇棠今天稱讚趙允明屬於戰將級的高手，應該可以給華碩執行長沈振來在戰略和戰術的層次上帶來很大的助力，他對於趙允明的期望也很高，希望能幫華碩帶來突破。（編輯：林興盟）1070201