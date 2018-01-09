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M503爭議 學者籲速提高國防預算

發稿時間：2018/01/09 12:21

最新更新：2018/01/09 15:52

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兩岸政策協會9日在台大校友會館舉辦「M503爭議：兩岸互動與區域安全」座談會，邀請學者對M503航路的飛航安全提出專業看法。中央社記者鄭傑文攝　107年1月9日兩岸政策協會9日在台大校友會館舉辦「M503爭議：兩岸互動與區域安全」座談會，邀請學者對M503航路的飛航安全提出專業看法。中央社記者鄭傑文攝　107年1月9日

（中央社記者范正祥台北9日電）陸方4日片面宣布啟用M503等4航路，台灣智庫諮詢委員董立文今天表示，只要這4條航線存在，就存在中共利用於攻擊台灣可能性，國防預算應趕快達國內生產毛額（GDP）3%水準。

中國大陸4日片面宣布啟用M503北上航路，距海峽中線最近僅4.2海里；東西向連接航路W121、W122及W123，與台灣往返金馬地區W6、W8及W2航路空域嚴重重疊，如果遇惡劣天氣等異常狀況，將衍生飛安風險。

兩岸政策協會上午在台大校友會館舉辦「M503爭議：兩岸互動與區域安全」座談會。

淡江大學整合戰略科技中心執行長蘇紫雲會中表示，對台灣最大衝擊是很難完全辨識是民航機或軍機，台灣在安全防衛上要付出更大成本去辨識是否有威脅性，壓縮防空反應時間。

zoom in 兩岸政策協會9日在台大校友會館舉辦「M503爭議：兩岸互動與區域安全」座談會，淡江大學整合戰略科技中心執行長蘇紫雲表示，對台灣最大衝擊是很難完全辨識是民航機或軍機。中央社記者鄭傑文攝　107年1月9日兩岸政策協會9日在台大校友會館舉辦「M503爭議：兩岸互動與區域安全」座談會，淡江大學整合戰略科技中心執行長蘇紫雲表示，對台灣最大衝擊是很難完全辨識是民航機或軍機。中央社記者鄭傑文攝　107年1月9日

蘇紫雲說，政府不應再訴求「海峽中線」，「海峽中線」或「一中架構」講法和概念沒國際說服力，應從中華民國宣稱的領海基線，領海、領空角度論述，才有國際說服力。

與會的董立文表示，不要從兩岸關係看待M503爭議，應從國家安全角度，而國安不分藍綠，沒有統獨。陸方片面宣布開通M503等航路，極大壓迫台灣空防縱深，影響反應時間。中共未來會不會利用於攻擊台灣？「這個可能性是完全存在」。

台灣世代教育基金會副執行長張百達和兩岸政策協會秘書長王智盛都說，M503爭議須做最快補救，涉及安全問題，影響兩岸人民飛航安全。

張百達表示，當前行政院大陸委員會和中國國務院台灣事務辦公室、海峽交流基金會和海峽兩岸關係協會「溝通」有問題情況下，至少應透過兩岸「空運小兩會（台北市航空運輸商業同業公會與中國航空運輸協會）」途徑溝通處理。

兩岸政策協會理事長譚耀南表示，M503爭議是陸方片面改變現狀，兩岸應溝通，台灣朝野應有共識，飛航安全對兩岸人民有好處。1070109

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