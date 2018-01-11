藝文採購失當 監院促文化部工程會檢討

（中央社記者劉麗榮、鄭景雯、陳政偉台北11日電）監察委員王美玉今天表示，政府以藝術表演方式進行政令宣導，因規劃不當遭批評，罔顧藝文工作者勞動權益，促請文化部及行政院工程會檢討藝文採購辦理情況，避免淪為消化預算。



文化部回應，文化部相當重視藝文工作者的勞動權益，肯定對台灣藝文軟實力的貢獻及價值，也認為藝文工作者應享相對應的工作報酬。



文化部說，除對部內同仁辦理採購教育訓練外，近期將與工程會研商規劃全國性藝文採購教育訓練課程，以提升藝文採購的品質。



同時，文化部也已委託研究，廣泛蒐集實際工作者的意見，相關評估報告及研擬成果將於今年完成，希望能提出後續規畫藝文採購改善策略。



對於監察院促請文化部及行政院工程會檢討藝文採購辦理情況，工程會回應表示，針對文化藝術表演，目前採購法已有採限制性招標的規定，未來將加強採購人員相關教育訓練。



監察院教育及文化委員會聯席會議今天通過王美玉提出的調查報告。王美玉表示，以屏東縣政府稅務局規劃辦理的「106年統一發票推行辦理國中小學巡迴-話劇表演」租稅宣導活動採購案為例，遭藝文團體投書指稱，以新台幣36萬元價格演出144場次，每場次預算2500元，表演人數須4至6人，認為政府機關帶頭剝削藝文團體、造成血汗等負面觀感。



王美玉調查發現，此標案要求的表演場次與人數，以量化數據為績效指標，預算金額與實務表演工作的需要顯有差距，屏東縣政府既為落實文化平權，讓偏鄉、離島及原民地區學童，能以話劇方式接觸租稅學習機會，不宜僅著重宣導場次與人數等量化數據績效，也應考量表演方式及藝術專業，進而落實文化平權理念。



王美玉呼籲，政府採購法對於藝文採購雖已有明文規定，但上述案例凸顯政府機關對於實務上落實執行仍有一定困境，譬如機關採購人員不諳法令，對運用較無實務經驗的藝文採購辦法多有顧慮，且部分藝文採購由非主管文化業務的單位辦理，不瞭解藝文採購的特殊性，無法有效掌握採購需求。



對於文化部研提文化基本法第25條草案，王美玉指出，除尊重主管機關權責外，無論是否另定藝文採購規定，重點仍在於機關承辦採購人員是否能熟悉藝文採購的辦理方式，文化部與行政院公共工程委員會應持續辦理機關採購人員教育訓練，強化採購及藝術文化等專業知識，提升藝文採購品質，避免相關採購案因規劃失當而淪為消化預算或罔顧勞動權益之譏，引起外界負面觀感。1070111