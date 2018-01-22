新監委報到 王幼玲擬查勞基法後續執行

總統府17日發布總統令，特任11位監察委員，新任監委蔡崇義（左起）、趙永清、楊芳玲、王幼玲、高涌誠、張武修22日上午至監察院報到。中央社記者裴禛攝 107年1月22日

（中央社記者謝佳珍台北22日電）6位新任監察委員今天報到，新監委王幼玲表示，她關心勞權與社福議題，將馬上申請調查勞基法修法後的相關問題，例如放寬7休1與輪班間隔行業如何選定、勞檢是否落實等。



總統府17日發布總統令，特任王幼玲、田秋堇、瓦歷斯．貝林（Walis．Perin）、林盛豐、高涌誠、張武修、陳師孟、楊芳婉、趙永清、蔡崇義、楊芳玲為監察院第五屆監察委員，任期至民國109年7月31日止。



11名監委從今天起分三批報到；王幼玲、高涌誠、張武修、楊芳玲、趙永清、蔡崇義等6人，上午陸續抵達監察院，在就職簽名簿簽名，完成報到手續。



田秋堇、林盛豐、瓦歷斯．貝林將在24日報到，楊芳婉、陳師孟29日報到，



第一位簽到的蔡崇義告訴中央社記者，想做很多事，未來應該會很忙，會排定先後順序，盡力完成。至於想查哪些案件，他說，要先全盤了解。



上午不到9時就到監察院的張武修說，今天報到，很興奮；談到今天是否申請自動調查，他說，什麼事情都有可能，要先了解狀況。



曾任台北市政府社會局機要秘書的王幼玲，在多名台北市社會局員工的陪同下報到。王幼玲說，這是傳統，只要有人任新職，同仁都會相送。



王幼玲表示，她關心勞權與社福議題，今天上任，馬上就會申請自動調查勞動基準法修法相關問題，例如有關放寬「7休1」與輪班間隔適用例外8小時的行業如何選定、勞檢是否落實、是否有防止過勞的監測機制等。因為任期僅30個月，時間緊迫，要劍及履及。



是否約詢勞動部長林美珠？王幼玲說，因為新修正通過的勞基法3月1日才上路，會先看勞動部計畫，同步了解。



6名新任監委報到後，在監察院副秘書長許海泉的帶領下，了解監察院環境、設施與會議廳，並拜訪監察院長張博雅。



監委關心問題多元，有人問張博雅能否參加過年尾牙，也有人詢問監委是否有績效評比、上下班時間，以及調整彈劾審查內規，改採記名投票等議題。



張博雅說，如果彈劾公開，監委敢不敢投票？新任監委關心的許多問題，相信只要進來3個月，就差不多都了解。1070122