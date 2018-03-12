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尚未接獲吳敦義申請赴陸 府方重申立場

發稿時間：2018/03/12 16:10

最新更新：2018/03/12 16:10

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（中央社記者葉素萍台北12日電）前副總統吳敦義規劃赴大陸參加兩岸論壇（國共論壇）。總統府今天說，目前未接獲相關申請；府方並重申，任何涉及公權力的兩岸事務，都必須由兩岸政府溝通務實解決。

中國國民黨日前表示，兩岸論壇朝國民黨黨主席吳敦義帶隊參加規劃，沒有其他備案；有關舉辦時間與地點，雙方有共識共同宣布。

總統府發言人黃重諺今天說，目前，總統府並沒有接獲這樣的申請。

黃重諺指出，國民黨是一個人民團體，兩岸民間的正常往來與交流，應該被正面看待。但府方也要再次重申，兩岸雙方應該進行良性、不預設政治前提、有意義的對話跟交流，這對兩岸人民之間相互了解的增進，才有正面的幫助；雙方也應該共同致力兩岸關係的和平穩定發展。

黃重諺強調，在兩岸關係的處理上，府方認為，台灣所有的政黨都應秉持「對內良性競爭，對外團結一致」的基本原則，不分朝野，跟台灣人民站在一起，全力支持由政府主導的兩岸關係；任何涉及公權力的兩岸事務，都必須由兩岸政府溝通務實解決，以確保國民的福祉。

另外，前總統馬英九4月將訪美。黃重諺指出，馬英九是本月2日提出申請，預計在4月9日到14日前往美國訪問。

他說，目前總統府涉密管制人員的出境申請，都依「國家機密保護法」、「總統府辦理涉及國家機密人員出境管制作業規定」辦理，府方在接獲相關申請時，會就這項申請的訪問地點、當事人涉守密程度與機密保護的相關風險，例如申請人的安全等等，進行整體的評估和准駁，行程若確定，國家也會提供安全等必要的協助。（編輯：楊玫寧）1070312

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