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賴清德:拚經濟是政府優先工作 當企業後盾

發稿時間：2018/06/21 17:26

最新更新：2018/06/21 17:26

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（中央社記者黃國芳嘉義縣21日電）行政院長賴清德今天南下嘉義出席食品產業交流座談會，他說，拚經濟是政府最優先工作，行政院以行動表達對企業界的支持，解決經濟發展所面臨的問題，當企業後盾。

賴清德下午在嘉義縣長張花冠、衛生福利部長陳時中、農委會主委林聰賢等人陪同下，前往嘉義縣愛之味食品生技園區參訪，並出席食品產業交流座談會，聽取業者建言。

賴清德指出，台灣的食品業有6000多家，年產值有新台幣6000多億，對台灣經濟發展、提供工作機會，貢獻良多。

賴清德表示，拚經濟是目前政府最優先的工作，不僅是總統蔡英文所提出的新經濟三大方向，包括前瞻基礎建設、五加二產業創新計畫，還有鼓勵業者「立足台灣、布局全球」，目前著重於新南向，政府從旁協助企業前往發展。

賴清德表示，他在行政院主持「加速投資台灣專案會議」，就是解決台灣投資所面臨的各種問題，包括鬆綁近300個相關法令，利於企業推動投資，還有解決賦稅問題，提升台灣經濟發展。

賴清德說，行政院團隊陸續與各產業界座談，就是以行動力表達支持，今天與食品業界座談，行政院努力的方向包括「食安五環」政策，讓民眾吃得安全又安心、解決業者在人才、產品等方面所面臨的問題、鼓勵業者創新、開發新產品。

賴清德表示，行政院也協助業者國際化，政府爭取加入「跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP）」，拓展業者國際化的商機。（編輯：施燕飛）1070621

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