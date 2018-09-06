行動支付上半年交易356億元 交易3318萬筆

（中央社記者顧荃台北6日電）行政院長賴清德指示加速行動支付普及，訂下2025年90%普及率的目標。金管會今天表示，今年上半年行動支付交易達新台幣356.1億元，交易量3318萬筆。



金管會上午在行政院會向賴清德報告「金融科技發展推動情形」，從產品研發、人才培育及發展環境三面向來積極推動金融業轉型升級、建立金融科技創新實驗機制與創新園區，以及強化金融資安等策略，打造有利金融科技發展的友善環境；另推動金融科技創新實驗機制、建置金融科技創新園區、辦理「2018台北金融科技展」；成立金融資安資訊分享與分析中心、深化國際監理合作等。



金管會表示，建構金融科技創新應用環境的策略之一是行動支付，這是未來數位經濟發展的趨勢，可帶動產業新商機。今年上半年行動支付交易額達356.1億元，比106年的171.6億元大幅成長；今年上半年行動支付交易筆數達3318萬筆，也超過106年的2619萬筆。



行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）轉述，賴清德在行政院會中表示，金融科技發展應兼顧消費者保護與金融穩定，金管會於積極推動金融科技創新之際，應同步強化金融監理科技的運用，與市場業者共同落實負責任的創新與金融監理，實現科技帶動金融創新服務。（編輯：林沂鋒）1070906