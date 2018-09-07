提振六龜溫泉業 韓國瑜等提對策

（中央社記者程啟峰高雄7日電）八八風災迄今近10年，133縣道迄今未修復，阻斷不老溫泉地區的觀光發展，國民黨主席吳敦義今天率黨籍高雄市長參選人韓國瑜、前高雄縣長楊秋興前往聽取業者心聲並提出對策。



寶來溫泉業者表示，133縣道從八八風災迄今，共會勘數十次，但會勘後還是沒修復，交通不方便，觀光客根本進不來。六龜是高雄市的後花園，現在變成這樣，大家不禁要問，市政府到底有沒有在六龜做事。



韓國瑜認為，高雄市要拚經濟，「東西一定要賣得出去，人進得來，高雄才會大發財」，現在高雄的東西賣不出去，觀光客不來，今年暑假觀光產業的營收比去年減少30%，遊覽車比前幾年減少將近80%。



他說，六龜是高雄發展觀光非常重要的景點，但要發展觀光，定位非常重要。民眾若想要洗滌身心靈，寶來、不老溫泉區當然是最好的去處；他若是當選市長，市政府未來還將在六龜舉辦國際水準的夏令營。



韓國瑜表示，以往寒暑假，有些家長會花新台幣1、20萬元送孩子到國外參加夏令營，若是他當選市長，市政府將規劃在六龜舉辦中英文雙語、不同主題的夏令營，家長只要花1.8萬元，就可讓孩子享受國際水準的夏令營，也帶動當地經濟發展。



隨行的立法委員陳宜民表示，根據溫泉法規定，不老溫泉業者要合法化，首先須從農業用地的地目變更為休憩用地，業者可透過高雄市政府向中央觀光局提出申請，未來他會在中央協助促成。



韓國瑜認為，縣市合併後，原高雄縣沒有得到更好的生活品質，城鄉差距反而越來越大，六龜觀光業一蹶不振，他當選市長後一定會重振六龜觀光。



吳敦義則說，八八風災後他擔任行政院長，所以非常能體會居民心情，韓國瑜是個合適人選，一定可以做好市長工作，希望大家支持韓國瑜當市長，好解決六龜觀光業者面臨的諸多難題。（編輯：翁翠萍）1070907