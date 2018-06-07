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ESPN看好梅西奪世界盃金靴 哈札德為黑馬

發稿時間：2018/06/07 15:20

最新更新：2018/06/07 15:30

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體育運動頻道ESPN分析世界盃情勢，看好阿根廷巨星梅西（前）能奪下金靴獎。（達志提供）體育運動頻道ESPN分析世界盃情勢，看好阿根廷巨星梅西（前）能奪下金靴獎。（達志提供）

（中央社記者李晉緯台北7日電）體育運動頻道ESPN分析世界盃情勢，看好阿根廷巨星梅西（Lionel Messi）能奪下金靴獎，比利時新世代好手哈札德（Eden Hazard）則可能是黑馬。

本屆世界盃14日將在俄羅斯開踢，效力西班牙甲級聯賽巴塞隆納的梅西，本季出賽54場、攻進45球。他被視為是史上最佳足球員之一，但在本屆世界盃能否成為阿根廷的護身符，還得看教練桑帕歐里（Jorge Sampaoli）的戰術設計和臨場調度。

因為從阿根廷的近況來看，即便陣中有梅西、阿奎洛（Sergio Aguero）、伊瓜因（Gonzalo Higuain）等好手，但阿根廷在世界盃資格賽只攻進19球，是1994年以來最差的表現。

梅西要爭金靴獎，桑帕歐里必須讓阿根廷的攻勢更為活絡，才能讓梅西發揮他的進攻能力，一方面帶領阿根廷隊往前走，一方面也增添爭取金靴獎的勝算。

這次世界盃與巴拿馬、突尼西亞、英格蘭同在G組的比利時，以英格蘭足球超級聯賽切爾西的哈札德為球隊核心，所以他爭取進球應該相對輕鬆，也被看好是金靴獎熱門人選之一。

本屆世界盃除了梅西、哈札德等球星外，哥倫比亞的羅德里格斯（James Rodriguez）、澳洲的羅吉奇（Tom Rogic）也被評為同樣具有爭奪金靴獎的潛力。

2014年巴西世界盃時，羅德里格斯僅22歲，但他出賽5場就攻進6球，拿下當年的金靴獎，今年他將挑戰成為拿下兩次世界盃金靴獎的歷史第一人。

雖然羅德里格斯本季在西甲皇家馬德里有些黯淡，但這毫不影響他在哥倫比亞的地位，因為他在世界盃資格賽中，有6進球、4助攻的表現，並為球隊創造25次攻門機會。

不論要拿下世界盃或世界盃的金靴獎，澳洲向來不是熱門的競爭者，但效力蘇格蘭超級聯賽塞爾蒂克的羅吉奇卻是值得注意的澳洲好手。

澳洲隊史僅卡希爾（Tim Cahill）、揚馬特（Mile Jedinak）在世界盃資格賽的進球比現年25歲的羅吉奇多，若要把領導球隊的棒子交給新一代的領袖，那羅吉奇絕對是不二人選。（編輯：黃瑞弘）1070607

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