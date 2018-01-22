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總統：年金改革得罪人 任內沒處理會破產

發稿時間：2018/01/22 22:46

最新更新：2018/01/22 23:57

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總統蔡英文20日接受三立iNEWS談話節目「鄭‧知道了」主持人鄭弘儀專訪，於22日晚間播出。（檔案照片／三立提供）總統蔡英文20日接受三立iNEWS談話節目「鄭‧知道了」主持人鄭弘儀專訪，於22日晚間播出。（檔案照片／三立提供）

（中央社記者顧荃台北22日電）總統蔡英文表示，年金改革如果不做，將來會影響國家財政穩定、影響經濟發展，但很多人不願意去做，「因為畢竟是一個得罪人的事情」，也會讓很多人感覺很不舒服，不過任內再不處理，在將來幾年會面臨破產。

蔡總統今天接受三立電視台專訪表示，她上任一年8個多月，沒有對不起自己的支持者，或許有些支持者認為政府改革太慢而不滿，例如年金改革，但很多長久問題需要時間，她會持續把地基打好。

主持人問到，民調低迷，會有壓力嗎？蔡總統說：「我覺得還好。」因為很多執政者的執政初期，都會面臨這種現象，「除非你做的不是一個根本性或基本性的，你採取的是一個比較淺碟式的政策處理方法」。

主持人進一步問，難道前總統馬英九沒有打地基嗎？蔡總統表示，「我覺得或許他覺得有啦，但是我是覺得他沒有努力的去排除很多累積很久的問題，而且必須要處理的問題」，年金就是一個很明顯的例子，「在他的任內沒有處理」。

蔡總統說，年金破產的危機，每一天都是在增加當中，如果她再不處理的話，年金在將來幾年都會面臨破產，那個時候國家所面臨財政的衝擊，會影響到財政的穩定，也會影響到經濟發展所需要財政的資源。

總統說，年金改革很多人都不願意去做，因為畢竟是一個得罪人的事情，那對國家整體的未來發展也確實是一個很關鍵性的事情，「我們做了也當然讓很多人感覺到很不舒服」。

她表示，上任至今有時候會感覺有一些辛苦，特別是突然面對很多的不同議題，社會交互作用，感到社會紛擾的時候，壓力最大。

蔡總統說，有些人會嫌政府做得太慢而不滿，例如司法改革，但很多是累積很久的問題，要解開需要一些時間。

蔡總統指出，過去兩年確實做了很多紮根打地基的工作，讓經濟穩定成長，2015年的經濟成長率是0.7%，2016年5月就職後，很多人都質疑能不能保1，結果2016年經濟成長率約1.5%，2017年約2.6%，內部的政策的穩定，配合外部的景氣的復甦，才會有這個數字。

蔡總統強調，會持續的把地基打好，讓經濟成長的趨勢可以永續下去。1070122

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