中國稱自主研發非洲豬瘟疫苗 已有階段性成果

（中央社台北24日電）非洲豬瘟至今沒有疫苗，但中國農業科學院今天通報，哈爾濱獸醫研究所自主研發的非洲豬瘟疫苗取得了階段性成果，下一步將在實驗室研究的基礎上，加快推進正式投產前的試驗與臨床試驗。

中國青年報報導，中國農業科學院非洲豬瘟疫苗科研負責人說，在去年8月中國爆發非洲豬瘟疫情後，就加緊研究相關疫苗。目前，在非洲豬瘟疫苗創制階段主要取得5項進展。

一是分離出中國第一株非洲豬瘟病毒。二是創制了非洲豬瘟候選疫苗，實驗室的研究中有兩個候選疫苗株「具有良好的生物安全性和免疫保護效果」。三是兩種候選疫苗株體外和體內遺傳穩定性強。

四是明確了最小保護接種劑量，證明大劑量和重複劑量接種安全。五是臨床前產品試驗工藝研究初步完成。

中國農業科學院的通報還提到，下一步將在疫苗實驗室階段研究進展的基礎上，加快推進產品正式投產前的小規模試驗與臨床試驗，以及疫苗生產的各項研究工作，儘快完成免疫機制、診斷檢測、消毒滅蟲技術等方面的研究工作，「為國家和行業需求提供及時、有效、有力的科技支撐」。（編輯：張淑伶/周慧盈）1080524