中美貿易戰延燒 學者：技術戰帶來致命打擊

（中央社台北28日電）中美貿易戰尚未達成協議，又有從關稅戰延伸至技術戰、金融戰的趨勢。中國學者余永定說，相較於關稅戰，美國制裁中國高技術企業，將中國踢出全球價值鏈，將帶來更致命的打擊。

財新網報導，中國社科院學部委員余永定26日在中國人民大學重陽金融研究院舉辦的講座上分析中美貿易戰的發展，強調中國的應對之道是必須繼續堅持改革開放，加強與周邊國家的友好睦鄰關係。

余永定援引瑞銀對450家台灣、日本、南韓在中國外資企業調研結果稱，82%的公司都在準備或者已經把工廠搬離中國。

根據現有安排，大部分產能搬離將會發生在2020年到2021年，大部分公司打算把現有產能的20%至60%搬離中國，且最有意願將產能搬離中國的行業，集中在醫藥和IT電子行業。

他認為，將產能搬離中國非易事，中國還有一兩年時間做準備，可用政策盡力留住外企，盡量滿足美國企業的合理要求。

但比起關稅戰，余永定說，中美貿易爭端的關鍵是技術戰，也就是美國以危害國家安全和美國國內法為由，制裁中國高科技企業，對中國實行技術封鎖，透過產業上下游封堵，「意圖將中國踢出全球價值鏈」，而這將對中國高科技企業的生存和發展帶來更致命的打擊。

他說，中國2/3的貿易為全球價值鏈貿易，因此面臨兩難選擇：既要充分利用國際分工帶來的好處，又要避免受制於美國。

本月1日，余永定在中日金融圓桌研討會上談到中美貿易戰升級的問題，也有一致的看法。

根據微信號「中國金融四十人論壇」，余永定當時表示，中國有3條路可走：一是同全球價值鏈脫鉤，自力更生；二是進一步擁抱全球產業鏈，讓美國無法把中國踢出全球價值鏈。

還有一種介乎兩者之間的道路是華為的「備胎」戰略。但他認為，對於中國的許多高技術產業，可能已經沒有時間「備胎」了。

他說，「美國顯然在逼中國選擇第一條路；第二條路是否能夠走通，主動權已經不在我們自己手裡」。

此外，中美之間除了關稅戰、投資戰、技術戰，還有匯率戰和金融戰。

在金融戰方面，余永定指出，小範圍的金融制裁已經啟動，金融制裁加上美國的長臂管轄，對金融機構的影響非常廣泛，當前還沒有很好的辦法可以解決這類問題。銀行依賴國際網路，脫離美國系統控制也不實際。

外傳有3家中國銀行因為拒絕執行美國法院關於違反北韓制裁調查的傳票，其中一家可能被禁止進行美元結算。

中國銀行業協會25日表示，美方行使「長臂管轄權」違反中國有關法律，「中資銀行依法不應該履行美國法院的判決」。此事被外界視為中美間的「金融戰」之一。（編輯：張淑伶/林克倫）1080628