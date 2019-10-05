NBA火箭總管推特挺香港反送中 老闆撇清

（中央社東京5日綜合外電報導）香港「反送中」示威動盪加劇，NBA休士頓火箭隊總經理摩瑞在社群媒體推特發文挺香港，火箭老闆費爾蒂塔馬上表示這番表態不代表球隊立場，不過摩瑞此舉已引爆中國球迷的怒火。

摩瑞（Daryl Morey）在推特上分享貼圖，並寫上「FIGHT FOR FREEDOM（爭取自由）」、「STAND WITH HONG KONG（挺香港）」等字眼。

費爾蒂塔（Tilman Fertitta）對ESPN記者表示，他覺得有義務公開澄清，他說：「我擁有聯盟最好的總經理，摩瑞和我沒有芥蒂。我們遭到強力反彈，球團沒有任何（政治）立場，只是打籃球而不是要冒犯任何人。」

摩瑞的推文引發中國網友怒氣，紛紛留言如「堅決抵制」、「拒看NBA」等灌爆他的推特。如今他的這篇推文已撤下。

火箭在中國是最受歡迎的球隊之一，因為現已入主籃球名人堂的姚明是火箭隊2002年的選秀狀元，生涯9季都效力休士頓，共出賽486場，平均攻下19分、9.2籃板、1.9阻攻和1.6助攻，總共8次入選NBA明星賽。

火箭隊目前已抵達日本，將於8日和10日在埼玉和衛冕軍多倫多暴龍進行兩場海外熱身賽。（譯者：徐崇哲）1081005