中國前3季通報46起非洲豬瘟 豬肉進口增4成

（中央社台北14日電）非洲豬瘟疫情持續衝擊中國，今年前3季總計通報了46起案例，在豬肉供應減少的情況下，只好透過進口緩解內需。中國官方數據顯示，今年前3季的豬肉進口量較去年同期增加逾4成。

根據中國農業農村部官網，今年截至目前為止，共通報了47起非洲豬瘟案例，部分案例是在省際運輸途中截獲的。其中，前3季共通報46起案例；邁入第4季以後，則於10月13日再度通報1例。

中國農業農村部新聞辦公室官網最近一則通報指出，甘肅岷縣一處生豬養殖合作社13日被證實爆發非洲豬瘟。

通報指出，甘肅岷縣蒲麻鎮一養殖合作社發生非洲豬瘟疫情。疫情發生時，這家合作社存欄生豬287頭，發病265頭，死亡265頭。這起最新案例與前一起在廣西發現的疫情相距不到3週

由於非洲豬瘟疫情導致中國大量豬隻死亡，以致豬肉供應短缺、價格暴漲，中國轉以進口豬肉作為應急之計。

新京報報導，中國海關總署新聞發言人、統計分析司司長李魁文今天在發布進出口數據時指出，今年前3季豬肉、牛肉等進口量增幅較大，其中豬肉進口量達132.6萬噸，較同期增加43.6%；進口牛肉113.2萬噸，增加53.4%。（編輯：賴言曦/陳家倫）1081014