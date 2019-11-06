中國對台26條 綠委：包藏禍心禍台惠中

民進黨立法院黨團6日舉行記者會，指出中國國台辦提出對台26條措施就是要「打壓、掐牢」台灣，並集體做出不接受的手勢，呼籲「路邊紅包不要撿」，台灣人民不會接受。中央社記者施宗暉攝 108年11月6日

（中央社記者王揚宇台北6日電）中國國台辦日前公布提供台灣民眾同等待遇的「26條措施」；多名民進黨籍立委今天表示，這是包藏禍心、禍台惠中方案，也是為了落實中國提出的「一國兩制台灣方案」，讓人無法接受。

繼去年的對台31項措施，中國4日再祭出26項措施，擴大台商、台企與台灣民眾在當地優惠措施。對此，民進黨立法院黨團今天召開記者會，多名民進黨籍立委到場，說明其中的問題。

民進黨立法院黨團書記長李俊俋說，中國提出這26項措施，是想把台灣的技術、資金綁在中國，也呼應中國國家主席習近平在今年1月提出的「一國兩制台灣方案」，讓人不能接受，也遺憾國內有政黨大聲附和。

民進黨立委黃國書則說，中國提出的26條措施，其實是禍台惠中，要磁吸台灣的技術與人才，包括工具母機等，若從長期來看，將對台灣產業造成無法彌補的危機。

民進黨立委王定宇認為，對台26條其實是中國的「補大洞」計畫，包括中國在美中貿易戰、一帶一路受挫，以及地方政府舉債爆表的情況下，要補財政困難、人才欠缺、被西方社會隔絕技術供應的「洞」，但他相信，以台灣人的聰明才智，沒那麼好騙。

民進黨立委趙天麟指出，對台26條其實是「包藏禍心」方案，國台辦也已經告訴大家，這26條是為了貫徹落實「一國兩制台灣方案」，現在香港已經得到教訓，「我們當然不能接受」，台灣怎麼能不警惕。（編輯：林興盟）1081106