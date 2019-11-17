淘寶台灣落地 掌握大數據是最核心關鍵

「台灣電子商務創業聯誼會（TeSA）」共同創辦人周振驊說，直觀來看，淘寶台灣推出「跨境供銷」就只是想要把原本在其他管道賣淘寶貨的業者吸引回自己的平台上。中央社記者陳家倫攝 108年11月17日

蝦皮淘寶紛紛來台（2）（中央社記者陳家倫台北17日電）早在淘寶台灣落地前，許多實體店、電商個體戶早已跨海向淘寶批貨來賣，而今淘寶台灣透過「跨境供銷」，除讓中間財不落外人田，也將過去在分銷過程中流失的數據重新拿回手上。

儘管沒有直接上淘寶買東西，但台灣消費者都已經是或可能是淘寶的買家。舉例而言，類似「蝦皮跟露天都淘寶貨」的話題，常在台灣各大社群平台被熱議，不僅如此，線下實體店的貨源，也可能來自淘寶。

研究生小婕說，自己曾在逛街時看到一條裙子標價新台幣1500元，但淘寶同款只要人民幣60元；她跑到蝦皮、露天看，同款價格則是1000元左右，卻都不是現貨，且配送時間長達10天，她對貨物來源心裡大概有底。

不過，多數消費者擔心商品通關、或是售後退換貨服務問題，為了省去麻煩通常還是會願意「買貴」，而非直接上淘寶「海淘」。小婕就說，「上淘寶買感覺流程比較複雜些，超過我智力能理解範圍」。

但淘寶台灣落地後，小婕與其他消費者買貴的「痛」將有望解決。主因在於，淘寶台灣推出了「跨境供銷」，以後就能在淘寶台灣買到中國廠家直運的商品，且享有台灣「選品店」的售後服務。

淘寶台灣在說明跨境供銷服務時指出，台灣民眾的消費需求多元且個性化，專為台灣用戶打造的淘寶台灣，提供在地化體驗服務，除了能在7-Eleven、全家與萊爾富等超商取貨付款，更有24小時本地客服。

淘寶台灣的「跨境供銷」運作方式就是將中國的供應商與台灣的選品商架起橋梁，讓有意販售淘寶貨的賣家不用自己到淘寶批貨、屯貨，而是只要在後台將想販售的商品勾選上架，一接獲訂單，中國供應商即發貨。

前述模式一旦建立後，除消費者可直接買到淘寶商品，擔任選品商的賣家，也不用煩惱庫存問題。而對淘寶來說，能把流失至其他電商平台的流量帶回來，以往在分銷過程中無法掌握的數據，終能一覽無遺。

早在淘寶台灣落地前，許多實體店、電商個體戶早已跨海向淘寶批貨來賣。圖為四平街商圈店家，與新聞敘述無關。中央社記者陳家倫攝 108年11月17日

一名過去常在淘寶批貨至台灣販售的業者表示，淘寶台灣的跨境供銷建立後，又祭出零成本開店利多，他註冊成為賣家在後台鍵入「連衣裙」，就跑出近百筆資料讓他勾選上架，有人買時再由中國供貨端「代發」。

這名業者說，跨境供銷就類似中國行之有年的「一件代發」，在中國也有自己不屯貨的「選品店」，等生意上門後再由工廠直接發貨，「選品店」則賺取中間服務差價，而今「一件代發」的生意做到台灣來了。

由於淘寶台灣現在祭出零元開店利多，外界質疑此舉是在「養套殺」台灣賣家，還可以背後收集資料，台灣哪些商家、商品賣得好，就可立刻複製，久了恐形成寡占市場局面。

對此，社群人數超過6萬人的「台灣電子商務創業聯誼會（TeSA）」共同創辦人周振驊說，直觀來看，淘寶推出「跨境供銷」就只是想要把原本在其他管道賣淘寶貨的業者吸引回自己的平台上。

周振驊表示，「跨境供銷」算是比較新的嘗試，儘管從中國發貨需要等5至7天才能收到貨，但在價格優惠下，對消費者仍具吸引力。至於對淘寶來說，掌握從供應端到消費終端的大數據，也是另一重點。

一名台灣電商平台業者分析，掌握大數據就是掌握錢潮，業者可透過數據了解消費者的購物路徑，「看了什麼、停留多久」都是有用的訊息，再透過人工智慧（AI）運算，客製化個人廣告訊息。

這名業者說，AI、大數據愈來愈受重視的當下，部分電商平台都已經啟用「資料科學家」，目的在於把零散的數據整理、分析成「有用的資訊」，幫助業者更精準抓到對的人和消費族群。（編輯：翟思嘉）1081117