中資疑雲籠罩市場 台灣電商版圖洗牌待觀察

面對更多電商業者的加入，生活市集公關總監黃偉東認為，有競爭但也帶來機會，因為每一次激起的話題討論，都會吸引消費者由線下轉移至線上消費，連帶滋潤整體電商業績的成長。（生活市集提供）中央社 108年11月17日

蝦皮淘寶紛紛來台（1）（中央社記者陳家倫台北17日電）繼蝦皮後，又有一家外資電商淘寶台灣在台上線，但屢被質疑有中資背景的淘寶台灣，至今除喊出上億元的補貼戰外，祭出招數有限，能否改變消費者習慣、撼動市場版圖有待觀察。

在全球電商市場的表現中，台灣的表現不俗，近年來都還有10%上下的年成長率，自然吸引了很多外資電商的目光。2015年，新加坡電商蝦皮來台引起轟動後，淘寶台灣也於今年10月23日正式上線。

阿里巴巴這次透過品牌授權，由英商克雷達台灣分公司經營淘寶台灣，成功在台落地。儘管一直強調「淘寶台灣不是淘寶」，但阿里巴巴握有少量克雷達的股份，並同樣使用淘寶Logo、公仔，質疑聲未曾間斷。

不管是當年的蝦皮或是現今的淘寶台灣，初來乍到台灣之時，都曾掀起一股中資疑雲，並引發政治人物、民代對整體本土電商環境的關注與本土電商業者恐「弱不敵強」的憂心。

目前社群人數超過6萬人的「台灣電子商務創業聯誼會（TeSA）」共同創辦人周振驊，長期關注零售業界最新變化，他在受訪時表示，淘寶台灣對台灣電商的影響仍需要時間觀察，不用一開始就過度反應。

周振驊觀察，淘寶台灣上線迄今一路保持相對低調，未讓外界嗅到當年蝦皮進軍台灣時的勃勃野心，迎戰雙11時，僅喊出上億補貼、千萬商品免運費等策略，與其他電商平台的行銷手法相差不大。

此外，根據公開消息，淘寶台灣目前員工人數約數十人，且還在陸續招募中、人員未全數到位。因此，相較磨刀霍霍搶灘台灣雙11市場，淘寶台灣此次的迎戰態度在周振驊看來，比較像是在初期測試市場反應。

根據淘寶台灣14日提供的數據，淘寶台灣雙11單日業績相較平日成長25倍，網頁總瀏覽人次突破1000萬，雙11午夜0時至1時，網站同時在線人數相較平日增加10倍，且平台註冊會員數目前已突破50萬人。

周振驊說，淘寶台灣會否帶來衝擊，又會如何衝擊，或許要等到全部的人員到位、中資質疑聲退去後，淘寶台灣在行銷策略上才會更有空間伸展手腳，到時外界才有更完整的資料可以討論、分析。

但周振驊個人預期，台灣電商在短時間內肯定會迎來陣痛期，最直觀的是市占、銷售成長率遭分食；但長期來看，不管是淘寶台灣或蝦皮的加入對市場而言是「利大於弊」，因為有競爭才會進步。

他以蝦皮小編在臉書（Facebook）營造出的社群感為例指出，這讓電商不單只是比便宜、拚方便，還有更多的感性呼喚，改變了台灣本土電商平台日後對消費者的經營。

至於淘寶最為人所知的就是對大數據的運用，以及以線下服務體驗帶動線上銷售成長的新零售模式。周振驊認為，淘寶先前在中國的經營策略就已對台灣本土業者帶來示範效應，落地後的影響應該會更大。

但他表示，台灣本土電商平台都有「先占優勢」，和淘寶當年在中國問世時面對一片市場荒漠的情況大為不同，挾帶資金與技術的外資電商，要想在台灣獨大，以蝦皮2015年登台迄今的表現來看，也非那麼容易。

生活市集公關總監黃偉東受訪時指出，更多電商業者的加入，對同業來說有競爭但也帶來機會，因為每一次激起的話題討論，都會吸引消費者由線下轉移至線上消費，連帶滋潤整體電商業績的成長。

黃偉東舉例，當年蝦皮和PChome網路家庭大打運費補貼戰，有些小型電商就撐不下去，但像生活市集本來就免運，加上精選商品的商業模式，不但未受影響，反而因為大家開始關心免運話題，讓他們間接受益。（編輯：翟思嘉）1081117