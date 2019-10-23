淘寶在台落地 雙11砸上億元補貼搶市

（中央社記者吳家豪台北23日電）中國電商龍頭阿里巴巴集團旗下平台「淘寶台灣」今天正式上線，透過品牌授權給克雷達台灣分公司經營，可使用超商取貨付款、本地退貨等服務，預計雙11將投入上億元行銷補貼。

新電商平台「淘寶台灣」今天舉辦在台上線記者會，宣布消費者購物時能在7-ELEVEN、全家與萊爾富3大超商進行取貨付款，並提供商城7天鑑賞期、台灣本地退貨及24小時自動化客戶服務。

阿里巴巴集團首席市場官董本洪致詞表示，淘寶將在台灣翻開嶄新的一頁，淘寶台灣的誕生是真正把淘寶最精華的部分在台灣落地。他回想去年被媒體問到最多的問題，是什麼時候可以有真正在地化的淘寶，當時他回答很快有消息，今天終於兌現所說的話。

董本洪指出，希望台灣商家能藉由淘寶的搭橋，接觸淘寶上的全世界消費者。例如阿里巴巴在東南亞投資電商平台LAZADA，讓商家能接觸到東南亞6國、共5.6億人的消費者。淘寶台灣上線不僅代表體驗升級，也代表台灣商家的機會。

他也說，很多台灣民眾對於雙11（11月11日）已經非常熟悉，淘寶台灣的上線恰逢其時，透過在地化的購物介面、簡單的購物流程，相信會帶給台灣消費者不一樣的雙11購物體驗。

淘寶台灣行銷長暨發言人林雅雯受訪表示，阿里巴巴透過品牌授權，由克雷達經營淘寶台灣，阿里巴巴也少量投資克雷達的股份，是針對克雷達的年輕新創團隊在合作關係上給予支持。目前克雷達只有代理淘寶品牌，團隊約數十人，都來自台灣電商圈，且克雷達是合法註冊公司，一定會依法納稅。

根據經濟部公司登記網站的資料，英商克雷達投資有限公司台灣分公司於今年7月4日核准登記，在台營運資金為新台幣2010萬元，經營事業包含國際貿易業、資料處理服務業、電子資訊供應服務業、第三方支付服務業等。

林雅雯指出，淘寶台灣打造了全新App，目標是服務全球海外華人。尤其台灣民眾網購喜歡刷卡和超商取貨付款，這些服務淘寶台灣都有提供。目前淘寶台灣的商品數約2000萬件，已有數千個賣家進駐，其中C2C（消費者對消費者）賣家占大多數。

談到雙11目標，林雅雯說，最重要的事情是提高客戶滿意度，但她也不諱言，「所有台灣電商平台會做的事情，我們一樣會做」，並不排斥打價格戰，也因此雙11當天淘寶台灣將投入上億元的補貼，推出千萬商品零元免運費、1元清空價值百萬元的購物車等優惠活動，藉此炒熱雙11氣氛。（編輯：張均懋）1081023