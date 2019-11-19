民團齊聚台中火車站連儂牆 籲挺香港孩子

（中央社記者蘇木春台中19日電）明天是國際兒童人權日，中部多個公民團體今天齊聚在台中火車站連儂牆前，譴責香港警察傷害兒童基本權利，呼籲台灣民眾以民主自由挺香港孩子。

好民文化行動協會表示，20日是國際兒童人權日，今年也是聯合國通過「兒童權利公約」30週年，公約保障4大權原則，包括兒童生存權、發展權、參與權與受保護權，但眼見香港局勢急遽變化，有許多青少年與兒童被捕，甚至暴力對待，希望喚起各界重視。

中部地區包括好民文化行動協會等多個公民團體今天上午齊聚在台中火車站連儂牆前，手持標語、呼喊口號，並一同將聲援香港的紙張，張貼在連儂牆上，譴責香港警察傷害兒童基本權利，呼籲台灣民眾以民主自由挺香港孩子，過程中吸引許多路過旅客加入聲援。

來台就讀大學的香港學生菲比（Phoebe）表示，今年暑假她回到香港，發現與以前的香港差距很大，每天看到許多紛亂，希望香港的狀況可以給台灣一個警示，她在台灣過著正常大學生的生活，但在香港的大學生甚至是中學生，卻要為香港的自由民主擋子彈，「我們應該要在能力可及範圍，盡最大力量去幫助香港」。

台中教育大學學生議會議長許閔凱說，這幾天下來，看到香港警察催淚彈、橡膠彈，甚至是實彈攻入香港多個大學，許多學生受到違反人權、暴力的對待，呼籲香港政府應立即停止香港警隊的暴力鎮壓，並設立獨立調查委員會追究警隊暴力濫權的責任。（編輯：李亨山）1081119