鄭文傑指遭刑求 外交部：憂心香港政局人權狀況

外交部發言人歐江安21日表示，香港緊張情勢加劇，外交部與相關國家保持密切聯繫，並對香港政治局勢、人權狀況感到憂心。中央社記者侯姿瑩攝 108年11月21日

（中央社記者侯姿瑩台北21日電）前英國駐香港總領事館僱員鄭文傑指稱曾在中國遭到刑求虐待，英國政府對此表達譴責。外交部今天說，香港緊張情勢加劇，外交部與相關國家保持密切聯繫，並對香港政治局勢、人權狀況感到憂心。

香港公民鄭文傑（Simon Cheng）接受媒體採訪時表示，曾於任職英國駐香港總領事館期間，遭到中國拘留；中國秘密警察為從他身上獲得「反送中」資訊而毆打他。英國外交大臣拉布（Dominic Raab）譴責中國對鄭文傑的「虐待」行為，並召見中國駐英大使表達憤慨。

對此，外交部發言人歐江安今天在外交部例行新聞說明會回應表示，外交部注意到英國政府已針對鄭文傑遭虐情形向北京表達嚴重關切。近來香港緊張情勢加劇，外交部與相關國家保持密切聯繫，並對香港政治局勢、人權狀況高度關注與憂心。

她強調，政府對香港整體政策不變，支持香港人民追求民主自由、反對港警過度執法及不當刑求；也呼籲北京及香港當局回歸理性，傾聽民意心聲、尊重香港人民的人權與自由，早日讓香港社會回歸平靜與穩定。

她說，由於鄭文傑目前仍為香港籍，後續相關說明宜由主政的大陸委員會處理。

此外，歐江安表示，政府各相關部會也將持續通力合作，維護旅外台灣民眾的人身安全。（編輯：張良知）1081121