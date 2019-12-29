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總統大選辯論會 趙春山：兩岸議題淪攻擊工具

最新更新：2019/12/29 19:06

（中央社記者賴言曦台北29日電）2020總統大選辯論會今天登場，淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山就兩岸政策部分指出，很遺憾沒有看到朝野之間透過辯論取得共識，讓兩岸議題淪為攻擊對方的工具。

今天下午登場的電視辯論會，是2020總統大選的唯一一場辯論會。與會者有民進黨總統候選人蔡英文、國民黨總統候選人韓國瑜、親民黨總統候選人宋楚瑜。

趙春山認為，針對兩岸政策的戰略，各總統候選人都沒有著墨太多，如蔡總統強調護主權，但並沒有提出「如何能夠讓兩岸一方面護主權，一方面又能開展對外空間，一方面又能維持兩岸關係」的方法。

他指出，韓國瑜在辯論會針對民進黨的內政和派系問題進攻，是因為無論是中國國家主席習近平提倡探討「一國兩制」台灣方案，還是香港發生反送中運動時，國民黨都沒有做第一時間反應，導致「槍被蔡英文拿到手」，「讓國民黨的強項，變成蔡英文的強項」。

他表示，本來期待朝野間的兩岸政策，能透過辯論會取得一定共識，「因為基本上現在要『統』不可能，『獨』也不可能」，目標就是要維護中華民國；但不論哪一方都沒有做到，讓兩岸政策淪為攻擊對方的工具。

今天的總統辯論會共分4階段，除申論和結論，重頭戲媒體提問及交互詰問，其中交叉詰問共進行9回合，每一位候選人有3次機會可以主動發問另2位候選人。（編輯：林克倫）1081229

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