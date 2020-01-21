更多編輯台推薦新聞：
世界頭髮最長青少年 印度女留190公分秀髮
國際

世界頭髮最長青少年 印度女留190公分秀髮

影片／防彈少年團新曲 93國排行榜首
娛樂

影片／防彈少年團新曲 93國排行榜首

什麼是冠狀病毒？武漢肺炎擴散亞洲 再掀2003年SARS夢魘
國際

什麼是冠狀病毒？武漢肺炎擴散亞洲 再掀2003年SARS夢魘

2020吉鼠迎春 新年特輯
專題

2020吉鼠迎春 新年特輯

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸
新聞專題
2019新型冠狀病毒疫情延燒
中國武漢市2019年12月起爆發不明原因肺炎疫情，後來病原體檢驗為新型冠狀病毒，與引爆致命的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS-CoV）的禍首屬同一家族。世界衛生組織已命名為2019-nCoV（2019新型冠狀病毒）。
2019新型冠狀病毒疫情延燒
新聞專題
2019新型冠狀病毒疫情延燒4/32

阻肺炎疫情擴散 武漢加強人員進出管制

最新更新：2020/01/21 17:27

（中央社台北21日電）武漢肺炎疫情蔓延，武漢市衛健委今天宣布對進出該市人員加強管控，不組旅遊團外出。網路上還流傳一份該市風景區的官方文件，要求所有員工一律不得離開武漢。

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情持續蔓延，截至21日上午，中國已有武漢、北京、上海、浙江、廣東及貴州省等地共確診219例（武漢198例、北京5例、廣東14例、上海2例），其中死亡4例。

中國官媒中央電視台今天報導，武漢市衛生健康委員會表示，為遏制疫情擴散，武漢對進出該市人員加強管控，武漢市旅遊團隊不組團外出，公安交管部門會對進出該市的私家車進行抽檢，檢查是否攜帶活禽、野生動物。

報導指出，14日起機場、火車站、長途汽車站和客運碼頭已安裝紅外線測溫儀，加強對離開武漢旅客的體溫檢測。對已發熱的旅客進行登記、發放宣傳測和口罩，以及辦理免費退票或改簽，並指導轉診。

此外，網路上流傳一份蓋有「中共武漢市委東湖生態旅遊風景區工作委員會」公章的官方文件，文件表示，據20日晚間市委市政府緊急會議和21日上午工委管委會的緊急會議精神，「今天起至疫情解除，所有人員（含體制內和派遣制工作人員）除極特殊情況外，一律不得離開武漢市」。

對於人員管控問題，中國國家衛健委高級別專家組成員曾光20日便呼籲，「現在能不到武漢去就不去，武漢人能不出來就不出來」；專家組長鍾南山則直指，若有發燒還堅持出門回老家的人，「相關部門檢測到後，應該強制性禁止他們出去」，顯見提高防範疫情的級別。（編輯：沈朋達/邱國強）1090121

地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報