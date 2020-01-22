更多編輯台推薦新聞：
零負評隊長吉特進名人堂 稍稍沖淡大聯盟醜聞
運動

零負評隊長吉特進名人堂 稍稍沖淡大聯盟醜聞

中國維權運動這條路 三博士三款命
兩岸

中國維權運動這條路 三博士三款命

免疫研究新發現 科學家：有機會治療所有癌症
科技

免疫研究新發現 科學家：有機會治療所有癌症

不斷更新／武漢肺炎擴散 最新疫情防範措施一次看
生活

不斷更新／武漢肺炎擴散 最新疫情防範措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸
新聞專題
武漢肺炎疫情專區
中國武漢市2019年12月起爆發不明原因肺炎疫情，病原體檢驗為新型冠狀病毒，與引爆致命的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS）的禍首屬同一家族。台灣也出現武漢肺炎確診病例，疾管署呼籲民眾勿恐慌，勤洗手、出入公眾場所戴口罩、做好自主健康管理。
武漢肺炎疫情專區
新聞專題
武漢肺炎疫情專區2/35

武漢肺炎病毒源頭 中國官方：市場銷售野生動物

最新更新：2020/01/22 12:55
新型冠狀病毒引起的肺炎從中國武漢往外擴散，中國官方表示，病毒的來源很可能是市場銷售的野生動物。圖為醫護人員將患者送入武漢金銀潭醫院。（法新社提供）
新型冠狀病毒引起的肺炎從中國武漢往外擴散，中國官方表示，病毒的來源很可能是市場銷售的野生動物。圖為醫護人員將患者送入武漢金銀潭醫院。（法新社提供）

（中央社台北22日電）新型冠狀病毒引起的肺炎從中國武漢往外擴散，中國疾病預防控制中心主任高福今天表示，病毒的來源很可能是市場銷售的野生動物，而病毒在逐漸適應，可能變異，往外進一步擴散。

防疫資訊

中國國務院新聞辦公室上午就新型冠狀病毒感染的肺炎防控工作有關情況舉行發布會。中國疾病預防控制中心主任高福回應提問時多次坦言，對這個病毒的認知是「逐漸的過程」也「正在不斷地認識過程中」。

對是否出現「超級傳播者」的問題，高福則說，「還沒有證據」。

病毒源頭可能指向武漢華南海鮮市場的野生動物，高福今天表示：「現在我們已經知道的，對於這個病毒的來源，現在大家都聚焦到一個市場裡，這個市場裡有野生動物交易，所以來源可能是野生動物及它所污染的環境。」

他說，一開始只是動物到人的傳播，再到病毒對宿主的適應突變，出現了人傳人的現象，而且已經出現一些社區傳播，「所以說，它經過了三個過程。從現在來看，它的來源就是海鮮市場銷售的野生動物，這個野生動物的病毒也在逐漸適應」。

高福也提到，就目前的流行病學和觀察，年齡較小的兒童的確不易感染新型冠狀病毒。

截至21日24時，中國共13省出現疫情。至今全數確診共440例，死亡9例。中國國家衛生健康委員會副主任李斌表示，病例主要與武漢相關，已經出現了人傳人和醫務人員感染，存在一定範圍的社區傳播。疫情傳播途徑以呼吸道傳播為主，病毒存在變異的可能，疫情存在著進一步擴散的風險。（編輯：翟思嘉/賴言曦）1090122

延伸閱讀
武漢肺炎擴散 觀光局發函停止湖北旅遊團往來總統：中國應公開武漢肺炎疫情 WHO不應排除台灣世衛將檢視武漢肺炎 是否宣告公衛緊急事件受矚中國官方：武漢肺炎確診440例 死亡增至9例武漢肺炎在中國323例 蔓延13省市已致6死武漢肺炎美國出現首例 機場擴大篩檢
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報