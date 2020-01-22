武漢肺炎病毒源頭 中國官方：市場銷售野生動物

新型冠狀病毒引起的肺炎從中國武漢往外擴散，中國官方表示，病毒的來源很可能是市場銷售的野生動物。圖為醫護人員將患者送入武漢金銀潭醫院。（法新社提供）

（中央社台北22日電）新型冠狀病毒引起的肺炎從中國武漢往外擴散，中國疾病預防控制中心主任高福今天表示，病毒的來源很可能是市場銷售的野生動物，而病毒在逐漸適應，可能變異，往外進一步擴散。

中國國務院新聞辦公室上午就新型冠狀病毒感染的肺炎防控工作有關情況舉行發布會。中國疾病預防控制中心主任高福回應提問時多次坦言，對這個病毒的認知是「逐漸的過程」也「正在不斷地認識過程中」。

對是否出現「超級傳播者」的問題，高福則說，「還沒有證據」。

病毒源頭可能指向武漢華南海鮮市場的野生動物，高福今天表示：「現在我們已經知道的，對於這個病毒的來源，現在大家都聚焦到一個市場裡，這個市場裡有野生動物交易，所以來源可能是野生動物及它所污染的環境。」

他說，一開始只是動物到人的傳播，再到病毒對宿主的適應突變，出現了人傳人的現象，而且已經出現一些社區傳播，「所以說，它經過了三個過程。從現在來看，它的來源就是海鮮市場銷售的野生動物，這個野生動物的病毒也在逐漸適應」。

高福也提到，就目前的流行病學和觀察，年齡較小的兒童的確不易感染新型冠狀病毒。

截至21日24時，中國共13省出現疫情。至今全數確診共440例，死亡9例。中國國家衛生健康委員會副主任李斌表示，病例主要與武漢相關，已經出現了人傳人和醫務人員感染，存在一定範圍的社區傳播。疫情傳播途徑以呼吸道傳播為主，病毒存在變異的可能，疫情存在著進一步擴散的風險。（編輯：翟思嘉/賴言曦）1090122