武漢封城央視春晚依舊 網友心情複雜

（中央社台北24日電）今天是農曆除夕，中國央視照例播出春節聯歡晚會節目。由於武漢肺炎疫情蔓延，武漢又在昨天封城，不少網友表示沒有心情看春晚，「全國春晚跟武漢疫情簡直一個天一個地呀，好大的諷刺」。

新浪微博上，不少網友對於看春晚的歡樂節目有罪惡感。有人說：「不是武漢人，但沒心情看春晚！湖北人今晚有看春晚的嗎？把辦春晚的勁兒拿出來，多救幾個人吧！」有網友認為，「全國春晚跟武漢疫情簡直一個天一個地呀，好大的諷刺，哪有什麼感同身受呀。」

還有人表示：「想想武漢城外的人們放煙花看春晚，武漢市內的各大醫院人滿為患，屍體被放到了走廊，醫生忙得一刻停不下來，春節和瘟疫同時發生的時候，對比展現到了極致」。

有鑑於春晚的歡樂氣氛和水深火熱中的武漢民眾太不協調，央視今天臨時宣布在春晚中增加一段「抗肺炎詩朗誦」，由央視的新聞節目主持人朗誦，向醫護人員致敬。

此段節目播出後，果然挽回一些聲勢，主持人白岩松所說「我們在這兒過年，你們卻在幫我們過關」成為金句，有網友留言「第一次看春晚熱淚盈眶，武漢加油」。

儘管從昨天開始，中國的社群平台上不少民眾留言「武漢加油」，不過也有網友在微博上發言指出：「你們都說武漢挺住武漢加油，但是武漢確實挺不住了，你們只謳歌醫生的勇敢，他們醫療物資跟不上，醫生N95都沒有，所有隔離病房爆滿，交通靠走，一天排四班，身心都超負荷了，這些怎麼不報導不解決呢，武漢就靠空洞的口號和感動的淚水在加油聲中挺過去嗎？」

這段貼文被刪帖後，又被不同網友截圖轉發或轉述。（編輯：張淑伶）1090124