因應武漢肺炎 蘇州上海延後企業復工與學校開學

（中央社台北27日電）陸媒報導，為因應武漢肺炎疫情，截至今天下午4時，中國大陸已有江蘇省蘇州市、上海市兩地發布延後企業復工、學校開學相關通知，時間都延到元宵節（2月8日）以後。

中國國務院辦公廳27日發布通知，為加強新型冠狀病毒感染的肺炎（武漢肺炎）疫情防控工作，有效減少人員聚集，阻斷疫情傳播，將延長2020年春節假期至2月2日，2月3日起正常上班。各地大專院校、中小學、幼稚園延後開學，具體時間由教育部門另行通知。

新京報報導，蘇州成為中國第一個公開通知延長春節假期時間的城市。

蘇州市政府26日發布「關於加強新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作的通告（第3號）」，要求各地各單位最大程度動員離蘇人員不得提前返回蘇州，本地人員做到減少流動。

通報要求行政區內企業復工、復業時間不得早於2月8日午夜；學校開學時間不得早於2月17日午夜。涉及市民生活必需的行業（如供水、供氣、供電、通訊、超市、農貿市場等）及疫情防控必需的行業除外。

上海市政府27日發布延後上海市企業復工和學校開學的通知，要求市區內各類企業不早於2月9日午夜前復工；上海各級各類學校2月17日前不開學。

通知規定，上海市區域內各類企業不早於2月9日午夜前復工。涉及保障城市運行必需（供水、供氣、供電、通訊等行業）、疫情防控必需（醫療器械、藥品、防護品生產和銷售等行業）、民眾生活必需（超市賣場、食品生產和供應等行業）及其它涉及重要國計民生的相關企業除外。

通知要求，上海各級各類學校2月17日前不開學。此前，學校不組織學生返校、不舉行任何線下教學活動和集體活動（包括培訓機構）。具體開學時間，將視相關疫情防控情況，經科學評估後確定。一旦確定，將提前公布。（編輯：楊昇儒）1090127