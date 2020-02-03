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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，造成多人死亡，其病原體新型冠狀病毒與SARS及MERS屬同一家族。台灣也出現確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、出入公眾場所戴口罩、做好自主健康管理。
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武漢台協：滯留台人返台包機3日傍晚6時辦理登機

最新更新：2020/02/03 11:48
武漢台協會長蕭永瑞向中央社記者證實，已接到台辦通知返台包機，3日傍晚6時在武漢天河機場辦理登機手續。圖為武漢天河機場因應防疫關閉。（中新社提供）
武漢台協會長蕭永瑞向中央社記者證實，已接到台辦通知返台包機，3日傍晚6時在武漢天河機場辦理登機手續。圖為武漢天河機場因應防疫關閉。（中新社提供）

（中央社記者林克倫北京3日電）武漢台協會長蕭永瑞向中央社記者證實，已接到台辦通知返台包機，今天傍晚6時在武漢天河機場辦理登機手續，具體起飛時間與執飛航空公司尚未確定。

蕭永瑞上午接受中央社記者電話採訪時表示，對於包機一事，陸方的說法是「我們會派飛機過去（台灣）」，立場跟態度一直很清楚。

防疫資訊

至於包機起飛時間，蕭永瑞指出，陸方通知是今明（3日、4日）起飛，但到今天（上午10時30分）尚未接到正式確認通知；返台人數約200多人，目前在住所待命等待通知。

在前往機場部分，蕭永瑞表示，等包機日期時間確定，會由武漢各區台辦派車前往住所接人，並接送至機場；「目前疑似跟確診（新型冠狀病毒）的台灣民眾，沒有接到通知說他們要回台灣」。（編輯：繆宗翰）1090203

滯武漢200台人今返台 海基會：航班確認中

（中央社記者繆宗翰台北3日電）針對媒體今天報導滯留武漢台人包機回台最快今晚抵達一事，海基會表示，盡快接返滯留武漢台人是政府既定目標，航班時間目前仍在聯繫溝通當中，確認後會再向外界說明。

武漢台商協會今天向媒體表示，滯留武漢台人首批200多人，確定今天搭乘陸航包機回台。

海峽交流基金會上午透過簡訊回應媒體相關提問時作上述表示。

海基會並強調，政府各單位已做好周全準備，各項防疫措施皆已備妥，絕對會確保國人的安全與健康。（編輯：翟思嘉）1090203

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