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黑心業者發災難財 近200萬片假口罩流入湖南

最新更新：2020/02/05 17:02

（中央社台北5日電）武漢肺炎擴散中國各地，疫情嚴峻之際，出現黑心商人趁機發災難財，生產銷售品質極差的假口罩，湖南省長沙市日前就破獲總數約197萬片的假口罩案。

陸媒澎湃新聞報導，湖南長沙警方昨天透露了3起相關案件，共計查處197萬片假口罩，已幾乎全部流入市場。

報導說，假口罩案層層分銷，背後是一條假口罩產業鏈，不肖商人以每片人民幣0.04元的價格入貨，最後以每片3元賣出，還有專業醫械機構參與作案。

警方說，這批假口罩品質極差，未經正規嚴格消毒等程序，不符合醫療器械產品的製作規範，不能發揮阻止病毒傳播的作用。

警方還表示，單次使用的醫用口罩屬於第二類醫療器械產品，涉案的保健品店具有二類醫療器械銷售資格，「店主具備專業能力和素質去辨別假冒偽劣醫用口罩，但他還是進了假口罩，所以我們要對他刑拘」。

武漢肺炎肆虐下，中國各地口罩大缺貨，中新網報導，多個城市都啟動了口罩限量購買、預約購買、甚至搖號抽獎購買，為避免人員聚集，部分城市還安排快遞以及社區配送口罩上門。

官員3日在國新辦記者會表示，中國國內口罩企業產能恢復率目前約60%，一天口罩產量逾1000萬片，「預計2月底口罩短缺狀態或緩解」。（編輯：周慧盈/繆宗翰）1090205

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