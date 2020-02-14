助抗疫 香港醫護擬赴武漢

（中央社記者張謙香港14日電）香港星島日報今天報導，香港一些醫生和護士計畫到中國大陸武漢前線協助對抗2019年冠狀病毒疾病疫情。

報導引述香港大學深圳醫院院長、肝臟移植權威盧寵茂說，他將率領包括香港12名醫護在內的團隊到武漢前線支援。

但他說，目前仍有一些問題需要解決，確定行程稍後再公布。

報導表示，盧寵茂昨天在港大深圳醫院與醫護進行視訊會議時提到，武漢的情況十分危急，例如其中一所醫院有400多名確診患者，卻只有200多名醫護照顧。

他說，希望可以率隊於本週末到武漢前線支援，成員包括數名港大深圳醫院醫護以及12名來自香港的醫護人員。

據報導，武漢爆發疫情後，大陸全國各省及解放軍都派出了醫療隊伍到當地支援，但由於病人眾多，醫護仍遠遠不足，更有超過千名醫護人員感染病毒。

另據媒體報導，目前「約有2000名港人」滯留湖北，而當局證實其中10人已染病。

對於有大批港人滯留湖北，香港無論是泛民主派或建制派的政黨都呼籲政府派遣專機接送他們回港，但有人認為，接送有難度，因為這些港人分散在湖北不同地方，加上當地交通已停頓，難以集中運送。

民建聯副主席周浩鼎昨天告訴媒體，目前滯留湖北的港人散落全省各地，港府是否安排包機接送需要評估，目前最重要的是向他們提供食物和藥物等。

另外，截至昨晚8時，香港累計有53例冠狀病毒病例，至今有1人病亡。（編輯：周慧盈）1090214