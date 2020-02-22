武漢封城30天 疫情拐點仍是謎

湖北省武漢市「封城」30天以來，中國大陸武漢肺炎疫情的「拐點」何時到來仍難以判斷。圖為武漢鸚鵡洲長江大橋，封城後橋面上車輛寥寥。（檔案照片／中新社提供）

（中央社台北22日電）湖北省武漢市「封城」30天以來，中國大陸武漢肺炎疫情的「拐點」何時到來仍難以判斷，中國工程院院士李蘭娟日前接受陸媒訪問時說，「所有感染的病人都找出來了，那才是拐點到了」。

俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）爆發以來，許多專家都對疫情趨緩的「拐點」作了預判，但隨著疫情持續延燒，這些拐點也跟著一再延後，中共中央政治局會議昨天即表示，「全國疫情發展拐點尚未到來，湖北省和武漢市防控形勢依然嚴峻複雜」。

對此，李蘭娟近日告訴中新社，「如果所有的感染病人都找出來了，那才是『拐點』到了」。

此前，湖北省之外其他省市區確診人數一度連續10多天下降（16連降），許多人因此對疫情情勢感到樂觀，但在李蘭娟認為，不能僅從確診、疑似病例等數據下降來判斷疫情，「不把傳染源徹底、仔細找出，誰都難說拐點」。

為防控武漢肺炎疫情，疫源地武漢市自1月23日開始封城，至今已滿30天。中國國家衛健委高級別專家組組長、中國工程院院士鐘南山18日在廣東省疫情防控例行記者會表示，中國80%的患者在武漢，95%以上死亡患者也在武漢，「武漢現在看來還沒有停止人傳人」。

他表示，其中有兩個問題非常迫切，「一個是要把正常人和患者分開，一個是把新冠肺炎病人和普通流感病人分開。這兩個問題不解決，混在一起，武漢人傳人不會停止」。

此外，他17日與前往武漢支援的廣東醫療隊ICU治療團隊遠程視訊會診時表示，疫情目前是否已經達到峰值還不確定，仍需再觀察幾天，「全國應該是4月底，這個只是一個非常粗略的估量」。

中國國家衛生健康委員會今天通報，2月21日，武漢肺炎新增死亡病例109例，累計死亡2345人；新增確診病例397例，累計確診病例7萬6288例。

新增死亡病例中，湖北有106例；新增確診病例中，湖北共366例，其中武漢占314例。（編輯：周慧盈/曹宇帆）1090222