中國監獄現疫情 陸委會籲保障李明哲等人健康

（中央社記者賴言曦台北22日電）武漢肺炎疫情蔓延至中國大陸監獄，被監禁在陸的李明哲等人處境令外界憂心。陸委會向陸方提出呼籲，要求北京當局應保障李明哲等被關押人士的健康。

中國司法部監獄管理局負責人何平昨天證實，湖北、山東及浙江共有5個監獄傳出2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情，累計505人確診，暫無重症或死亡病例。

大陸委員會今天以書面形式回覆媒體關於非政府組織工作者李明哲等被中國大陸政府監禁人士處境的提問時表示，在陸監獄服刑者人身安全本已受到限制，在疫情衝擊下，陸方應提供這些人員有效與充足的健康防護及醫療保障。

陸委會也要求陸方，應提供在陸服刑者與家人直接通訊聯繫的便利，減少家屬憂慮。

海峽交流基金會則透過簡訊回覆表示，持續與被陸方監禁的民眾家屬保持聯繫，並會視疫情狀況提供必要協助。

李明哲至今仍被陸方監禁在湖南赤山監獄，他的妻子李凈瑜昨天接受中央社記者電訪時表示，武漢肺炎疫情蔓延進監獄，且由於李明哲不能親自打電話報平安，讓她對於李明哲獄中的情況更加不安。

李凈瑜也指出，李明哲遭監禁後，由於台胞證被註銷，不能辦理須以實名制申請的公共電話卡，無法擁有一般中國大陸受刑人允許撥打「親情電話」的權利，失去了與家人報平安的權利。

而除了李明哲外，國立師範大學國際人力資源發展研究所退休副教授施正屏、台灣民眾李孟居、南台灣兩岸關係協會聯合會主席蔡金樹，也都分別被陸方指控從事「涉嫌危害國家安全」，至今仍在監禁中。（編輯：繆宗翰）1090222