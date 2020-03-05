武漢男子治癒後復發猝死 專家：出院標準太寬鬆

（中央社台北5日電）陸媒澎湃新聞昨天披露，武漢一名新冠肺炎確診男子李亮2月26日出院後出現不適，3月2日病發送醫後不治；專家直言，中國官方目前制定的出院標準太寬鬆。

這起患者康復出院又復發病亡的消息引起震驚，但新聞很快就被下架，所有跟進的陸媒也全數刪除相關報導。

李亮妻子提供給澎湃新聞的「居民死亡醫學證明（推斷）書」顯示，36歲的李亮直接死亡原因為新冠肺炎，引起死亡的疾病或情況為呼吸道阻塞猝死、呼吸循環衰竭。死亡證明書來自武漢市衛生健康委員會。

此外，漢陽方艙醫院2月26日開具的出院證明則顯示，李亮自2月12日住進漢陽方艙醫院，經治療以及專家組會診確認，李亮符合新冠肺炎患者出院標準，准予出院。

李亮的妻子梅女士表示，李亮出院後在康復點隔離觀察，入住一、兩天後，李亮透過視訊說自己嘴巴發乾、胃有點脹；3月2日上午，兩人再度視訊通話，李亮說不想吃東西，躺在床上沒有力氣，站都站不穩，然後很快就掛了電話。

梅女士非常擔心，再打電話給李亮卻不通。情急之下，她直接打電話到李亮隔離觀察的飯店櫃台，櫃台工作人員要她別擔心。

當天上午10時許，李亮又接了梅女士的視訊電話，這時醫生正好來查房。醫生告訴她，李亮可能是精神壓力大；但是李亮隨後就被送進醫院，並在當天下午5時8分宣告死亡 。

據梅女士提供的多份書面資料，李亮2月25日的出院報告顯示，經對症支持治療，李亮體溫維持正常達3天以上，呼吸道症狀明顯好轉，連續兩次核酸檢查為陰性，無吸氧指末氧飽和度大於95%，病程超過14天，經專家組評估，准予出院。

事實上，據中國新聞週刊，中國多地已傳出許多2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎、新冠肺炎）患者治癒出院後，核酸檢測又呈陽性反應的病例，其中廣東14%的患者存在複檢陽性現象。

對此，武漢大學人民醫院呼吸與危重症醫學科副主任醫師、副教授張旃日前表示，現行診療方案中的出院標準過於寬鬆，兩次陰性後出現陽性的情況很多。

她因此建議，已出院患者在隔離點隔離兩週後，應再到醫院進行病毒核酸檢測，出院後4週再進行一次複查。

張旃解釋，造成這種狀況可能有兩方面原因，一是試劑盒的問題，即出院前的檢測結果為假陰性；更可能的原因則與病毒複製的週期有關，病人在好轉過程中，病毒載量下降，會出現間斷排毒的情況，因此可能造成間斷期陰性而排毒時陽性的結果。

有鑑於此，報導引述張旃表示，江蘇、浙江、上海和廣東目前實行的出院標準比現行官方「診療方案」的解除隔離標準更加嚴格。

上海市公共衛生臨床中心黨委書記盧洪洲指出，上海患者出院時，不僅要符合肺部滲出性病變明顯吸收、臨床症狀改善和咽拭子病毒核酸檢測陰性的標準，還要求出院患者的肛拭子（糞便）核酸檢測為陰性。

他表示，由於上海的出院標準較「診療方案」嚴格，截至目前為止，上海出院患者未出現一例核酸轉陽性。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1090305