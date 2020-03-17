不到兩週就插管 患武漢肺炎轉重症難救治

（中央社台北17日電）美籍台裔學者何大一說，武漢肺炎患者98%可治癒無須過度恐慌，但身處抗疫前線的中國臨床醫師表示，武漢肺炎發展至重症即難救治，且轉重症的時間很短，有病患發病不到兩週就得插管。

根據中國媒體界面新聞報導，復旦大學附屬中山醫院感染科主任胡必傑，13日透過視訊向醫療專業分析指出，上海市公共衛生臨床中心曾於1月30日收治62歲的童姓病患，當時的電腦斷層影像顯示屬於輕症患者。

報導指出，到了2月4日不過短短5天，患者雙肺病變即明顯加劇轉重症，隔天開始接受高流量吸氧治療，2天之後插管，最後得靠葉克膜（ECMO）續命。

報導說，疫情初期，由於中國醫界對武漢肺炎陌生，醫療資源的配備跟不上，許多患者未能及時得到救治，最終發展成為重症，導致死亡。

報導指出，奉命支援武漢的北京朝陽醫院副院長童朝暉回憶，初到武漢都是重症病患，「滿眼一看，我覺得好像都救不活」，首先收治染疫患者的武漢金銀潭醫院5、6、7層樓，住滿「肯定都要插管」的患者，多數年齡超過60歲。

報導說，童朝暉曾與多家醫院討論死亡病例，發現很多病人直至死前都沒有插管，這讓他感到遺憾。

報導指出，童朝暉說，目前武漢重症病人還有數千例，白肺病人也不少。而專家分析，這些重症病例共同的特點是：高齡、合併慢性病、肺部病情進展快、持續發燒。

報導指出，國家衛健委專家組成員、東南大學附屬中大醫院副院長邱海波曾表示，死亡病例主要是老年人，他們的低氧血症不算嚴重，但合併冠心病、腦血管性疾病等，以致病情加重致死。

而如何避免患者病情朝不可逆的重症方向發展，報導說，重症患者會出現呼吸頻率超過每分鐘30次的氣促症狀，指氧飽和度小於等於93%，情況更嚴重的危重患者還需要機械通氣輔助呼吸，甚至器官功能衰竭。

報導說，因此呼吸衰竭是病人發展為重症的徵兆，所以早期發現低氧血症，避免重症病人轉成危急是治療的關鍵。（編輯：曹宇帆/翟思嘉）1090317