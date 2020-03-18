海外疫情爆發 香港留學生去向受關注

武漢肺炎疫情在海外爆發，香港大批在歐美留學或交流的學生備受關注，其中交流生有數千人，校方都建議他們回港避疫。圖為17日自英國倫敦返抵香港班機，其中有旅客穿上整套防護衣。（中通社提供）中央社 109年3月18日

（中央社記者張謙香港18日電）武漢肺炎疫情在海外爆發，香港大批在歐美留學或交流的學生備受關注，其中交流生有數千人，校方都建議他們回港避疫。

星島日報報導，2019冠狀病毒疾病疫情在世界各地相繼爆發，本地多所大學決定召回在海外的交流生，其中，城市大學有超過500名學生在海外交流或出行；理工大學有200多人，香港大學也有數百人。

報導表示，估計本地8所官方資助大學有數千名學生等待返港避疫，這些學生主要在歐美地區，校方建議他們提早返港，並會提供協助，讓他們在家繼續學習。

報導指出，浸會大學一直與海外交流生保持緊密聯繫，已建議他們在安全情況下提早離開當地；如果因實際情況或個人考慮未能離開，校方建議他們留在原來的地方並注意衛生，做好預防感染病毒的措施。

綜合本地媒體報導，由於歐美疫情日趨嚴重，而香港疫情相對受控，連日來海外不少仍擁有香港居留權的港人陸續回港，暫時躲避居住地的疫情。

星島日報今天訪問了一名從英國回港的碩士生，這名學生說，倫敦巿民對疫情開始焦慮和緊張，由於學校停課，因此決定回港避疫。

另有回港的香港居民說，在比利時戴口罩會被投以怪異目光，還遭警察戲弄，反映出歐洲人如何輕視疫情。

一名在美國波士頓讀書的廣州學生昨天從美國搭機來港，準備經深圳灣口岸返回大陸。他說，波士頓疫情嚴峻，令人擔憂，加上香港快要封關，因此決定以4000美元購買單程機票回國。

香港17日新增確診病例10例，其中9例來自境外輸入。連日來，已有多名海外回港人士因為身體不適而被送往醫院隔離診治。（編輯：楊昇儒）1090318