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學者籲以李文亮命名病毒 戳破中共大外宣

最新更新：2020/03/25 16:21

（中央社記者賴言曦台北25日電）外界對這波疫情要稱「武漢肺炎」或「新冠肺炎」形成爭論。學者林宗弘建議可用「李氏病毒」，不僅可紀念「吹哨人」武漢醫師李文亮，也可削弱中共對病毒命名權的大外宣。

國立清華大學當代中國研究中心今天下午利用視訊的方式，舉辦「武漢新冠肺炎對當代兩岸社會之影響」座談會。由該研究中心主任林宗弘、國立陽明大學科技與社會研究所所長陳嘉新、清大社會學研究所助理教授洪意凌主講。

林宗弘在座談會中提出，為紀念揭露這波疫情的「吹哨人」李文亮，他主張在疫情結束後，台灣應宣布將導致這波疫情的病毒定名為「李氏病毒」或「李文亮病毒」。

林宗弘進一步解釋，現在無論病毒叫COVID-19（2019冠狀病毒疾病）或新冠肺炎，都會成為中共大外宣的策略，因為這些名稱與中國無關，讓中共掌握病毒的話語權，甚至將疫情起源甩鍋給其他國家，「這大家聽不下去」。

林宗弘認為，用醫護人員來命名病毒已達到紀念的目的，過去已有先例。疫情過後台灣應主張紀念李文亮，宣布將病毒命名為「李氏病毒」或「李文亮病毒」，透過翻轉及塑造意義的過程，達到去污名化目的並紀念為疫情犧牲的醫護人員。（編輯：曹宇帆）1090325

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