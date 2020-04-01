中國無症狀感染者總數 各方估計莫衷一是

（中央社台北1日電）武漢肺炎疫情爆發至今，中國當局昨天首度公布無症狀感染者共有1541人，依據官方公告的確診病例累計8萬1554例而論雖占比有限，但是對照其他機構估計的數據則是有顯著差異。

根據法國國際廣播電台（RFI）報導，因當局從未計算無症狀感染者的人數，各方普遍懷疑中國公布的染疫確診和死亡數據，因輿論越來越擔心無症狀感染者恐將成為防疫的隱患，中國衛健委3月31日公布了第一批無症狀感染者的數據。

衛健委31日通報，目前中國有1541名無症狀感染者正接受觀察，而今天公布的疫情通報則指出，3月31日，新增無症狀感染者130例，當日轉為確診病例2例，當日解除隔離302例；尚在醫學觀察無症狀感染者1367例，比前一日減少174例。

報導說，不過香港大學與廣東省最新研究顯示，中國無症狀感染者可能占總感染人數達40%；3月20日著名科學期刊自然（Nature）期刊公布的研究指出，無症狀或輕症患者占總感染人數達60%。

香港南華早報（SCMP）3月23日引述獲得的中國內部文件指出，中國在2月底以前至少發現4萬3000多人，經檢測成陽性但沒有症狀的感染者。

法國國際廣報電台的報導指出，這些人雖被檢疫與監控，卻沒有被納入官方統計的確診人數，當時中國官方公布的確診病例累計達7萬9824例。換句話說，中國當時總計至少應該有大約12萬3000多名確診病例，其中4萬多人是無症狀感染者，比例將近35%。

此外，無症狀感染者對於疫情的影響，中國防疫專家中國工程院院士鍾南山與上海華山醫院感染科主任張文宏看法也不盡相同。

鍾南山表示，一般來說，無症狀感染者對密切接觸者的傳染率很高。然而，中國近期新確診病例數不僅沒有上升，反而不斷下降，這可以說明，中國「還沒有大量的」無症狀感染者。

張文宏則指出，當前最大風險就是無症狀感染者，「有病人從頭到尾無症狀，但病毒血清陽性會延續3個禮拜」，所以快速診斷是極為重要的，否則意味著大量的病人會滯留在社區，暴發社區感染。

無症狀染者是指臨床沒有表現發燒、咳嗽、咽痛等可自我感知或可識別的病癥，但呼吸道等採樣檢測呈陽性。

報導說，中國衛健委開始通報無症狀感染數據，與其說是國際輿論質疑的結果，倒不如說無症狀患者的隱患難料，民眾越來越擔心「暗箭難防」，引起最高層的重視，中國總理李克強領導的中國對抗疫情領導小組，專門開會討論如何因應，並要求不能瞞報。（編輯：曹宇帆/張淑伶）1090401