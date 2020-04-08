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武漢解封港人憂再掀疫情 港府：入境會篩檢隔離

最新更新：2020/04/08 17:29

（中央社記者張謙香港8日電）中國大陸湖北省武漢市今天解封，港人憂心是否會令香港出現新一波疫情擴散。但港府官員聲稱，武漢入境者散播病毒的風險較低，自中國大陸入境也都會做病毒篩檢，並隔離檢疫。

香港食物及衛生局副局長徐德義今天在記者會上強調，當前衛生單位對中國大陸入境者採取的防疫措施可以接受。目前由大陸抵港的所有入境者都要隔離14天，同時要檢測唾液。

他說，此前港府曾以包機接載400多名滯留武漢及其周邊地區的港人回港，他們返港後在檢疫中心隔離了14天，期間只有一人感染病毒，數字偏低及穩定。

徐德義宣稱，目前全球不同地方有不同病毒傳播的風險，武漢和湖北省傳播病毒的風險偏低。

另外，香港衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君下午公布，本地今天新增25起2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎）病例，累計確診960例。

上月底及本月初，本地新增確診肺炎個案突然飆升，每天有40宗以上，但最近幾下降至30宗以下，似有趨緩跡象。

但徐德義對此說，確診個案仍在新增，至今24%的病患沒有外遊紀錄，在防疫上不能掉以輕心，要嚴陣以待。（編輯：繆宗翰）1090408

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