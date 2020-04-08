張文宏：中國疫情數字是否可靠　問題太敏感

（中央社台北8日電）中國傳染病學專家張文宏7日在一場跨國視訊會議上表示，中國的疫情資料是否真實可靠，這個問題實在太敏感。但他針對上海疫情說，他無法想像上海確診病例只有幾百例，但實情就是如此。

而張文宏8日在出席上海市政府舉行的防疫記者會上則表示，（武漢肺炎）疫情什麼時候結束？沒有人可以回答。經他與全球公共衛生、傳染病、急症專家討論，印象裡所有人都說自己「不知道疫情怎麼結束」。

自由亞洲電台報導，美國非營利組織「亞洲協會」（Asia Society）7日晚間舉行視訊會議，由張文宏與美國加州大學洛杉磯分校公衛教授費爾丁（Jonathan Fielding）對談，曾被主持人問到，中國的疫情數據是否可靠。

張文宏以英語表示，關於中國的疫情資料是否真實可靠，「這個問題實在太敏感」。但他能說的是，上海市在疫情爆發初期，很早開始追蹤、隔離、治療3大步驟，至今確診病例與死亡病例控制得宜，「上海的實情就是如此」。

張文宏說，疫情爆發以來，他自己也曾自問「（中國的）資料是否真實可靠」這個問題，「我真的無法想像上海確診病例只有幾百例」。但是，實際情況就是如此。

他表示，如果上海真有隱藏的新增本土個案，且控制疫情不力，那麼上海這個超過2300萬人口的大城市，就不可能自2月3日城市就恢復運作至今已2個月，人們還能像他一樣正常工作生活。

澎湃新聞報導，張文宏今天則在記者會上表示，縱觀全球城市，所有沒法快速控制疫情的城市，都與早期無法診斷隔離有關。在上海，防疫體系的閉環（最底層環節），是全市的定點救治醫療機構。（編輯：邱國強/繆宗翰）1090408