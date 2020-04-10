中國新增確診42人 武漢解封連續2日掛零

（中央社台北10日電）中國國家衛生健康委員會官網今早通報，2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎）昨天新增確診42例，其中38例為境外移入，本土4例。武漢市解除封城第2天，新增病亡1人，無新增病例。

據通報，4月9日，中國大陸31個省市區新增確診病例42例，其中38例為境外移入，4例為本土病例（廣東3例，黑龍江1例）；新增死亡病例1例（湖北1例）；新增疑似病例3例，均為境外移入（內蒙古2例，上海1例）。

大陸境外移入現有確診病例733例（含重症病例34例），現有疑似病例53例。累計確診病例1141例，累計治癒出院病例408例，尚無死亡病例。

大陸9日新增無症狀感染者47例，其中境外移入14例；當日轉為確診病例14例（境外移入14例）；當日解除醫學觀察40例（境外移入15例）；尚在醫學觀察無症狀感染者1097例。

據湖北省衛健委官網通報，全省9日新增死亡病例1例（武漢1例），無新增確診病例，無新增疑似病例，無現有疑似病例。現有確診病例351例（武漢348例），其中重症病例103例（武漢101例）。

湖北昨天新增無症狀感染者18例，轉確診0例，解除隔離17例，尚在醫學觀察的無症狀感染者675例。

截至4月9日午夜，大陸現有確診病例1116例（其中重症病例144例），累計治癒出院病例7萬7455例，累計死亡病例3336例，累計確診病例8萬1907例，現有疑似病例53例。

香港特別行政區累計確診病例973例（出院293例，死亡4例），澳門特別行政區45例（出院10例）。（編輯：楊昇儒/曹宇帆）1090410

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