中國：落實中美第一階段經貿協議 出現積極因素

（中央社記者林克倫北京14日電）針對武漢肺炎疫情是否影響中美第一階段經貿協議的落實，中國海關總署官員今天表示，近期部分商品自美國進口出現良好的成長趨勢，雙邊經貿出現了一些「積極因素」。

中國國務院新聞辦公室上午舉行「2020年一季度進出口情況」記者會，海關總署新聞發言人、統計分析司司長李魁文回應2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）對中美雙邊貿易影響時，作上述表示。

美國高階官員2月20日曾表示，儘管快速蔓延的疫情持續延燒，美國政府預期中國仍將履行承諾，根據雙方在一月簽署的貿易協議，購買更多美國商品。

李魁文指出，隨著中美第一階段經貿協議的逐步落地，雙邊經貿出現一些「積極因素」，特別是近期部分商品自美國進口出現良好的成長勢頭；但也應看到，由於受到新冠肺炎疫情和今年春節假期延長等影響，第一季對美出口下降。

據海關總署統計，今年第一季，中美貿易總值人民幣6680.1億元（約新台幣2.85兆元），比去年同期下降18.3%。其中，對美出口4765.5億元、年減23.6%；自美進口1914.6億元、年減1.3%。

李魁文說，從出口商品看，第一季中國對美國出口機電產品2925.7億元、年減24.1%，占同期對美出口總值的61.6%。其中，出口手機361.7億元、年減10.3%；出口自動數據處理設備及其零部件516.3億元、年減31.2%。出口勞動密集型產品1057.7億元、年減26.1%；出口醫藥材及藥品52.5億元、年增6.3%。

他指出，在進口方面，隨著中美第一階段經貿協議的逐步落地，大豆、豬肉、棉花等商品自美進口成長迅速，第一季自美國進口農產品355.6億元、成長1.1倍。（編輯：楊昇儒）1090414