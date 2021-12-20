中國淘寶第一主播薇婭 逃漏稅遭罰58.6億元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北20日電）中國網路直播「帶貨女王」薇婭遭當局通報逃漏稅，罰款人民幣13.41億元（約新台幣58.6億元）。官方表示，查處網路主播稅收違法有利於平台經濟長期規範健康發展，暗示可能還有其他案例。

薇婭是中國知名網路購物直播主，她的一場直播可達百萬人觀看、上億成交額，據傳身價近人民幣百億。今年「雙11」購物節預購，薇婭銷售額居淘寶主播銷售榜第二，與第一名李佳琦合計一天賣出189億元。

雖然因為當局對網路平台的監管趨嚴，雙11購物節與直播主轉為低調；但新華社今天報導，浙江省杭州市稅務局稽查局近日查明，網路主播黃薇（網名：薇婭）在2019年至2020年期間偷逃稅款6.43億元，其他少繳稅款0.6億元，依法對黃薇作出稅務行政處理處罰決定，追繳稅款、加收滯納金並處罰款共計13.41億元。

新華社也刊載杭州市稅務局稽查局有關負責人的答記者問。這名負責人說，近年來，稅務部門一直重視並持續規範網路直播行業稅收秩序，發現部分網路主播有稅務相關問題，遂展開風險核查。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

這名負責人表示，經稅收大數據分析評估發現，黃薇涉嫌重大偷逃稅問題，且經稅務機關多次提醒督促仍整改不徹底，遂依法依規對其進行立案並開展了全面深入的稅務檢查。

杭州市稅務局表示，在平台經濟快速發展過程中，部分網路主播的稅收違法行為，擾亂了稅收徵管秩序，破壞了公平競爭的市場環境。稅務部門依法依規查處部分網路主播稅收違法行為，有利於平台經濟長期規範健康發展。（編輯：翟思嘉/張淑伶）1101220