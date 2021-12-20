中國直播主薇婭逃漏稅遭罰58.6億 陸媒指補稅風暴來襲

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（中央社台北20日電）中國「直播一姊」薇婭因逃漏稅遭罰人民幣13.41億元（約新台幣58.6億元），引發震撼。陸媒指網路主播補稅風暴來襲，並點出稅收有縮小收入差距功能。當局推動共同富裕影響力隱然可見。

新華社今天報導，浙江省杭州市稅務局稽查局近日查明，網路主播黃薇（網名：薇婭）在2019年至2020年期間偷逃稅款6.43億元，其他少繳稅款0.6億元，依法對黃薇作出稅務行政處理處罰決定，追繳稅款、加收滯納金並處罰款共計13.41億元。

薇婭隨即發出致歉信，表示自己完全接受稅務部門依法做出的相關處罰決定，並將積極籌措資金在規定時間內完成補繳稅款、滯納金和罰款。她向支持信賴她的用戶致歉，「錯了就是錯了，我願意為我的錯誤承擔一切後果，對不起！」

新京報今天指出，中國直播電商整體規模在2021年達2兆元，而根據商務部的資料，2020年上半年全國電商直播活躍主播人數就超過40萬。

這篇評論認為，薇婭被罰是敲了一次響亮的警鐘，「敲打著每一名網路主播」，讓他們積極整改偷逃稅行為。

（圖取自微博網頁weibo.com/huangxiaov）

在這次薇婭被罰之前，11月22日，網路主播朱宸慧（雪梨Cherie）、林珊珊（林珊珊_Sunny）因偷逃稅款，被追繳稅款、加收滯納金並處罰款分別計6555.31萬元和2767.25萬元。兩人多個社群平台帳號陸續被封禁。

這篇評論並稱，加強網路直播稅收監管有利於營造公平競爭的稅收環境，此外，稅收的重要功能之一就是調節收入分配，「這有助於在二次分配環節縮小收入分配差距，促進社會公平」。

「共同富裕」是中共當前執政的重點之一。今年8月，中央財經委員會會議上即指出：「在高質量發展中促進共同富裕，正確處理效率和公平的關係，構建初次分配、再分配、三次分配協調配套的基礎性制度安排。」二次分配主要指透過稅收、轉移支付再平衡。

薇婭有「淘寶直播一姊」之稱，和另一名主播李佳琦被認為是最賺錢、最具銷售能力的兩大主播。紅星新聞報導，薇婭從2016年開始第一場主播銷售，到2018年全年銷售額就有27億，2019年「雙11」當天銷售額就達到30億元，2020年的「雙11」則是53.2億元。

薇婭夫婦還在2017年成立謙尋（杭州）文化傳媒有限公司，旗下有50餘名網路主播並專營行銷。

薇婭2020年因在疫情中捐贈和協助銷售的積極表現，被授予「全國三八紅旗手」稱號，又獲聘2021年度「網路誠信宣傳大使」，形象堪稱正面。今年9月，薇婭入選美國「時代雜誌」（Time）百大影響人物。（編輯：張淑伶）1101220