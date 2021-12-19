嚴管網路零售 中國監管部門稱雙11壟斷行為停止

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（中央社記者吳柏緯上海19日電）「反壟斷」是近年中國施政重點之一，產業巨頭都受政策監管，小則改正、大則吞下天價罰單。中國反壟斷局指出，嚴加查處平台經濟領域後，今年雙11網路零售的市場壟斷基本停止。

隸屬於中國紀委國家監委的中國紀檢監察報今日刊發報導，專訪中國國家反壟斷局局長甘霖。她表示，在加強反壟斷和反對不正當競爭的政策與監管措施之下，今年「618」和「雙11」期間，網路零售市場「二選一」行為基本停止，市場競爭秩序明顯好轉。他並指，「舉報」是目前發現問題線索的主要途徑。

甘霖指出，包含國家反壟斷局、市場監管總局等部門，今年持續依法查處平台經濟領域的「二選一壟斷案」，並發出行政指導書，要求涉案企業全面整改，防止平台壟斷、規範競爭行為。

她強調，執法成果在今年「618」和「雙11」等購物節期間顯現成果，「網路零售市場的二選一行為基本停止，市場競爭秩序明顯好轉，平台內商家特別是中小經營者得到更廣闊空間。」

「二選一行為」是指平台利用市場優勢地位與商家依賴性，以不同的規範、措施與手段，強迫商家在不同平台之間做出選擇。這種行為被市場監管總局視為濫用市場地位的壟斷行為。

她接著表示，今年初發布的「關於平台經濟領域的反壟斷指南」，對平台經濟領域相關的市場界定、市場支配地位、二選一行為、演算法與大數據殺熟（藉由數據分析，對老客戶實施歧視性收費）等典型壟斷行為，做出明確的認定與規定。

甘霖在報導中提到，目前持續推動「反壟斷法」修訂，修正草案已提請全國人大常委會審議。將進一步完善平台經濟的反壟斷制度規則。

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今年4月間，阿里巴巴集團被控在中國境內網路零售平台服務市場實施「二選一」壟斷行為，遭裁罰人民幣182.28億元（約合新台幣790.8億元）；10月間，中國外賣龍頭美團因為相同原因，遭重罰人民幣34.42億元。

2018年中國國務院機構改革後，反壟斷執法工作由國家市場監管總局負責，中國國家反壟斷局於今年11月18日在北京正式成立，一般認為此舉象徵整體反壟斷政策與監管力度「更上一層樓」。（編輯：沈朋達）1101219