中國網路大廠裁員標準不一 員工遭遇各不相同

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（中央社記者吳柏緯上海19日電）年關將至，中國網路大廠接連傳出裁員、減薪消息。大廠員工透露，前途未卜，有人等著被裁拿補償，有人早早跳船為將來打算，「還留著的如果不是有信心撐過，就是沒地方可去。」

今年以來，隨著針對網路巨頭的監管政策持續收緊，不少大廠的業務緊縮，在不得不瘦身的情形下，裁員潮接二連三襲來。

32歲的麥克在一家網路大廠的上海總部任職，目前擔任一個項目的負責人，帶領10多人的團隊。他告訴中央社記者，由於他們負責的項目是公司未來的重點計畫一環，因此團隊成員並沒有感受到裁員或職務異動的壓力，但就他所知，部分比較不被重視的部門或業務，近期確實有「頻繁的異動」。

他指出，這幾年來，確實在年底都會有一些裁員或人事異動，一般都當作是企業的正常安排，然而今年的幅度卻是「非常有感」的，而且比起過往裁掉明顯績效不好的員工，今年陸續有聽到一些風評不錯的人被辭退，「我們部門隔壁有一個領導，這兩年績效不錯，去年還升職。結果他們的業務上個月底告一段落後，就被裁了。」

相較於麥可「有底氣」，今年10月就從中國知名短影音平台離職的小唐告訴中央社記者，「裁員從下半年就開始，進入第4季更明顯，好多人都沒理由就被裁了。有的人從被通知到離職，不過短短幾天。」

小唐回憶，大概從9月開始，公司的人資部門就開始針對部分員工約談，並且暗示接下來會有「人力優化」，如果有其它的生涯規劃，可以自願離職，公司會提供部分補償。

他說，「我跟其他同事都有詢問優化的標準，但是他們（人事）都說不清楚。後來開始聽到有些人被裁了，又一直擔心被約談過可能會在名單上，與其等著不知道什麼時候會被裁，不如自己就辭了。」

根據財經媒體36氪、AI財經社報導，在裁員的同時，有些大廠卻因特定的項目為部門員工加薪或加發獎金，形成了極端的對比。

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麥克坦言，確實有聽到這樣的情形，「哪間公司的哪些項目賺錢，大家都心裡明白」，但是對於大多數業內的員工來說，不要妄想獎金，只要能平安度冬就是萬幸了。

離職後的小唐，除了領了一筆補償金，靠著過去幾年的存款，生活還算無虞。他說，目前正在收集資料與準備考試，把這次失業當作機會，打算出國進修，「未來想找一些更穩定的工作，不打算回到互聯網（企業）。」 （編輯：朱建陵）1101219