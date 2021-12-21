新疆問題中國4官員遭制裁 北京反制裁美國4人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱國強北京21日電）中國外交部發言人趙立堅今天宣布，針對美國日前就新疆人權問題制裁4名中國官員，中方依「反外國制裁法」對美國國際宗教自由委員會正副主席及委員共4人，實施「對等反制」。

此外，趙立堅並針對美國國務院宣布，依「香港自治法」制裁5名香港中聯辦副主任說，美方此舉「嚴重干涉中國內政，是非法無效的」。中方對此堅決反對，強烈譴責。

中國外交部下午舉行例行記者會。綜合中國媒體報導，趙立堅在回媒體相關提問時，作上述表示。

趙立堅聲稱，美方依據國內法、藉口「所謂」新疆人權問題對中方官員進行「非法制裁」，有關行徑「嚴重干涉中國內政，嚴重違反國際關係基本準則」，嚴重損害中美關係。中方對此堅決反對，強烈譴責。

趙立堅說，針對美方上述「錯誤行徑」，中方決定依據中國「反外國制裁法」進行對等反制。即日起，對美國國際宗教自由委員會主席馬恩札（Nadine Maenza）、副主席特克爾（Nury Turkel）、委員巴加瓦（Anurima Bhargava）、委員卡爾（James W. Carr）等4人實施相應反制措施。

他提到，這些反制措施包括禁止上述4人入境中國，包括香港、澳門，凍結其在中國財產，禁止中國公民和機構與4人交易。

趙立堅宣稱，新疆事務「純屬中國內政」，美方沒有權利沒有資格橫加干涉。美方應撤銷所謂制裁，停止干涉新疆事務和中國內政。中方將視形勢發展作出進一步反應。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

至於5名香港中聯辦副主任遭制裁，趙立堅聲稱，美國政府此舉「嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重干涉中國內政，是非法無效的」。中方對此「堅決反對，強烈譴責」。

趙立堅說，7月美方藉發布「香港商業警告」，已宣布對包括這5名香港中聯辦副主任在內的7名中方官員進行制裁。中方也根據「反外國制裁法」，對美方有關人員進行了對等反制。美方如今以「香港自治法」為由對這5人再宣布一遍制裁，「這我就不明白了，這種行徑實在荒唐，令人不齒」。（編輯：繆宗翰）1101221