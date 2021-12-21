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美將尋求中國與達賴喇嘛對話 北京指沒資格干涉

2021/12/21 17:41
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（中央社台北21日電）美國今天任命國務次卿澤雅兼任「西藏事務特別協調官」，並指將尋求促進中國政府與西藏流亡精神領袖十四世達賴喇嘛對話，中國外交部發言人趙立堅今天表示，美國沒有資格干涉他國內政。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，在北京當局侵犯人權的情況下，負責民主與人權事務的澤雅（Uzra Zeya）將領導美國致力維護西藏宗教、文化和語言遺產的行動，澤雅也會尋求促進中國與達賴喇嘛或民選西藏領袖之間對話。

澎湃新聞報導，趙立堅今天在中國外交部例行記者會上對此事表示，西藏「社會和諧，經濟繁榮，宗教文化事業蓬勃發展，人民生活幸福美好」，用不著美方一些人操心。

趙立堅還以美國在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中的感染與死亡人數為例，反譏「美方政客連本國人民的生命健康都保護不好，有何顏面大談保護西藏人權」。

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趙立堅未回應中國會如何應對美國的西藏事務特別協調官，只表示「美國根本沒有資格打著人權的幌子干涉他國內政，美國應該立即停止政治操弄，認真反躬自省，切實解決自身存在的嚴重種族和人權問題」。

路透社報導，美國前總統川普（Donald Trump）政府去年指派「西藏事務特別協調官」後，中國同樣憤怒反應，指控美國企圖破壞西藏穩定。（編輯：張淑伶/繆宗翰）1101221

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