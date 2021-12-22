海力士收購英特爾NAND業務 中國有條件放行

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（中央社記者吳柏緯上海22日電）中國市場監管總局晚間發布公告，有條件通過韓國半導體大廠SK海力士（SK Hynix）收購英特爾（Intel）NAND業務。在中國放行後，這筆90億美元（約新台幣2500億）的交易案終告完成。

海力士於2020年10月間宣布斥資90億美元買下英特爾公司旗下NAND記憶體晶片業務，外界解讀試圖挑戰三星在市場的主導地位。而據當時的相關文件，收購標的包含英特爾位在中國大連的工廠。

由於牽涉業務範圍廣且影響眾多市場，因此這項併購案先後向多國相關部門提出申請，歐美等國的監管陸續機構批准，台灣公平會也於今年6月間以「綜合考量後認為具有整體經濟利益」為由批准。中國的准駁則被視為這起併購案的「最後一段路」。

中國市場監管總局晚間發布公告指出，根據「中華人民共和國反壟斷法」相關規定，經審查後，決定以附加限制性條件批准此項牽涉經營者集中的收購案。

根據公告的附加條件要求，未來海力士不得以不合理的價格向中國境內市場供應相關商品、在交易條件相當的情況下，供應的商品價格不得高於其在（公告）生效日前24個月內的平均價格。

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此外，公告中也提及，海力士仍須依據公平、合理、無歧視原則向中國境內市場繼續供應所有產品；不得在銷售價格、產量或銷量方面與其在中國的主要競爭對手達成任何排除或限制競爭的書面或口頭協議、決定或進行其他聯合行為。

據公告，海力士是在2020年12月15日向中國市場監管總局申報，中間經過延長審查、撤回申請、再次申請等。經過近一年，最終於本月19日正式通過。（編輯：張淑伶）1101222