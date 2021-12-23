中國稀土集團正式成立 國資委持股逾31%

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（中央社台北23日電）中國稀土集團有限公司今天正式成立，並由國務院國資委持股31.21%。外媒先前報導，北京盼藉此在美中緊張加深之際，保持全球稀土供應鏈的主宰地位。

官媒央視財經報導，中國稀土集團由中國鋁業集團有限公司、中國五礦集團有限公司、贛州稀土集團有限公司引入中國鋼研科技集團有限公司、有研科技集團有限公司等兩家稀土科技研發型企業，組建的大型稀土企業集團。

據報導，組建後的中國稀土集團屬於國務院國有資產監督管理委員會直接監管的股權多元化中央企業，股權結構為：國務院國資委31.21%；中國鋁業集團有限公司、中國五礦股份有限公司和贛州稀土集團有限公司分別持有20.33%；中國鋼研科技集團有限公司、有研科技集團有限公司分別持有3.90%。

報導稱，組建中國稀土集團，是遵循稀土產業歷史發展規律的必然要求，是稀土行業綠色發展轉型的迫切需要，以及稀土產業實現高質量發展的客觀需要。

報導表示，中國稀土產業自2003年至今，先後經曆三次正式整合，稀土企業「小、散、亂、弱」無序發展的局面雖然有所改觀，但還未能適應高質量發展要求。

報導又說，在新發展格局下，稀土企業集團化經營、集約化發展，「有利於破解稀土產業鏈結構失衡、稀土深加工發展嚴重滯後、新技術新產品應用推廣等制約稀土企業高質量發展難題」，並能「更好地保障傳統產業提質升級和戰略性新興產業發展」。

報導表示，中國稀土集團將聚焦稀土的科技研發、勘探開發、分離冶煉、精深加工、下游應用、成套裝備、產業孵化、技術諮詢服務、進出口及貿易業務，致力打造具有「全球競爭力」的世界一流稀土企業集團。

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華爾街日報12月初曾引述知情人士表示，中方合併成立中國稀土集團，目的在進一步加強中國政府的定價權，避免中國公司之間彼此扞格，並利用這種影響力削弱西方想在稀土領域急起直追的努力。

報導表示，含17種元素的稀土因磁性和導體性具高度價值而備受重視，從電動汽車、智慧手機觸控面板、飛彈防禦系統甚至匿蹤戰機的零組件，都離不開稀土。在稀土領域的主宰地位讓北京足以影響目前各快速成長的技術製造商。（編輯：繆宗翰/沈朋達）1101223