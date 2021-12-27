王振民：中英聯合聲明沒提民主選舉制度

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（中央社記者張謙香港27日電）據報導，中國全國港澳研究會副會長王振民今天在北京指出，中英聯合聲明沒有提出解決香港回歸後實行甚麼選舉制度及民主，又指北京提出香港民主白皮書，是要挽救香港、挽救民主。

綜合香港多家媒體的報導，中國國務院新聞辦公室今早舉行解讀「『一國兩制』下香港的民主發展」白皮書吹風會，王振民在會上說，有些國家總是拿中英聯合聲明說事，但聲明只是一份解決香港回歸中國問題的文件，沒有提出如何解決香港回歸後，實行甚麼樣的選舉制度及民主。

他說，香港回歸後實行甚麼樣的政治體制和選舉制度，是中國內政。

對於北京中央為何發表香港民主發展白皮書，王振民說，香港新選制經歷選舉委員會和立法會選舉，這個時候對新民主制度和實踐經驗進行總結，全面闡釋核心要義，全景式掃描香港180年民主發展過程發表白皮書，是恰逢其時、意義重大。

他說，「一國兩制」曾嚴重走樣變形，有人擔心北京中央是否會一氣之下改變對港政策，但白皮書清楚表明，北京中央將繼續堅定不移，全面準確貫徹執行「一國兩制」方針。

他說，基本法規定的「雙普選」目標沒有改變，未來行政長官和立法會產生辦法的修改，仍然是按照憲法、基本法規定，從香港實際出發進行。

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王振民並聲稱，「中央過去兩年所做一切都是為了挽救香港、挽救青年、挽救民主，為了『一國兩制』行穩致遠，與反中亂港勢力嚴峻鬥爭，只有祖國才會真心愛香港，以真金白銀推動香港民主和經濟發展，成為香港最堅強的後盾。」

他指出，北京中央為香港民主發展，耗費大量時間和資源等，形容香港是付出了很高昂的「學費」，才換來今天新的民主制度。（編輯：沈朋達）1101227